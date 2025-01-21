وفد بحريني يطلع على برنامج «إسعاد» للخصومات

زار وفد من قوة دفاع البحرين برئاسة العميد الركن بحري سمير جاسم شويطر، مدير المؤسسة الاستهلاكية والاقتصادية العسكرية، مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، وذلك للاطلاع على برنامج الخصومات «إسعاد».

وكان في استقبال الوفد البحريني، منى العامري، مدير مركز بطاقة إسعاد، بحضور عدد من الضباط والمدنيين من الجانبين. وتهدف الزيارة إلى إطلاع الوفد البحريني على برنامج الخصومات «إسعاد»، والهادف إلى توفير ميزات وعروض على مجموعة واسعة من الخدمات في 10 قطاعات تشمل جوانب الحياة كافة.

ورحبت منى العامري بالوفد، معربة عن سعادتها وفخرها بالسمعة الرائدة التي حققتها بطاقة إسعاد على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ونجاح فريق العمل باستقطاب عروض من مختلف دول العالم، ومؤكدة أن مركز بطاقة إسعاد وبتوجيهات ودعم من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ملتزم باستقطاب أفضل العروض والمزايا والخصومات، عبر عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من الشركات والمؤسسات التجارية، والتعليمية، والترفيهية والسياحية، والصحية، وقطاع الفنادق، وقطاع المطاعم، وغيرها من القطاعات التي تشملها البطاقة، حتى تمكنت من تقديم أكثر من 11 ألف عرضٍ لحاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى، في مختلف القطاعات العشرة التي تشملها «إسعاد».

وأكدت العامري أنهم يضعون رفاهية المواطن والارتقاء بجودة حياته وتعزيز سعادته ضمن الأولويات والتطلعات الاستراتيجية، وأن بطاقة «إسعاد» تمثل انعكاساً لهذا التوجه، وفق منظومة عمل طموحة متميزة تسعى إلى تقديم خدمات رائدة تلبي توقعات حاملي بطاقة إسعاد، وتعزز ولاءهم وانتماءهم للعمل، وتزيد من إنتاجيتهم.

وقدمت العامري عرضاً للوفد البحريني حول إنجازات البطاقة، وأبرز العروض التي تقدمها اليوم في 10 قطاعات تتمثل في قطاع التعليم، وقطاع السيارات، وقطاع الأسرة، وقطاع الصحة والرياضة، وقطاع المجمعات التجارية والتجزئة، وقطاع السكن، والقطاع العام، وقطاع المطاعم والمتنزهات الترفيهية، وقطاع السياحة والسفر، وقطاع التسوق الإلكتروني، منوهة بوصول العلامات التجارية اليوم إلى أكثر من 5500 علامة.

من جانبهم، أعرب الوفد البحريني عن إعجابهم ببطاقة «إسعاد» وبالعروض المتميزة التي يقدمها البرنامج، مؤكدين سعادتهم بهذه الزيارة، وموجهين شكرهم إلى فريق «إسعاد» على حفاوة الاستقبال والتعاون في تقديم كافة المعلومات حول تجربتهم الناجحة.