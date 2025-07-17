مقر المؤثرين يحتضن الإطلاق الإقليمي لمنتجات «Nothing»

احتضن مقر المؤثرين في دبي، أولى فعاليات شركة «Nothing» البريطانية في المنطقة، بإطلاق أحدث منتجاتها التقنية من متحف المستقبل، في فعالية جمعت أكثر من 120 من أبرز صناع المحتوى في العالم العربي في شراكة تؤكد أهمية دولة الإمارات مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا وصناعة المحتوى.

وشهد الحدث الكشف عن هاتف «Nothing Phone 3» وسماعة الرأس الذكية الأولى من نوعها من الشركة، حيث تم تصميم الجهازين لتلبية متطلبات المؤثرين وصناع المحتوى من خلال مواصفات تقنية متقدمة وتصميمات تواكب احتياجات الإبداع والتعبير الرقمي.

ويأتي الإطلاق بالشراكة مع مقر المؤثرين الذي يعد منصة رائدة في دعم وتمكين صناع المحتوى في الإمارات والمنطقة ويعمل على تحفيز نمو اقتصاد المحتوى من خلال توفير بيئة تفاعلية متكاملة وأدوات إنتاج عالمية تعزز من جودة المحتوى وتفتح آفاقاً جديدة أمام المبدعين.

وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ومدير قمة المليار متابع، أن مقر المؤثرين يشكل بيئة حاضنة للابتكار والإبداع تعكس التزام الدولة بتطوير قطاع المحتوى الرقمي وتمكين المواهب الشابة، مشيرة إلى أن استضافة إطلاق منتجات «Nothing» في متحف المستقبل يعكس جاذبية الإمارات للشركات المبتكرة.

من جانبه أوضح ريشي كيشور غوبتا، المدير الإقليمي لشركة «Nothing»، أن اختيار دبي لانطلاقة الشركة في المنطقة يحمل دلالة واضحة على رؤية «Nothing» كعلامة تؤمن بالابتكار والإبداع وتسعى لتقديم تجارب جديدة تعكس تفرد المستخدمين وتدعم أساليب تواصلهم.

وأشار عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إلى أن الإمارات أثبتت مكانتها مركزاً عالمياً في احتضان التكنولوجيا والمواهب، وأن استضافة متحف المستقبل لهذا الحدث العالمي يعكس ثقة الشركات العالمية بالبيئة الرقمية المتقدمة في الدولة.