134 ألف فتوى لـ«إسلامية دبي» خلال النصف الأول

أكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مواصلة جهودها في تقديم خدمات الإفتاء الشرعي المؤصل والميسر، بأسلوب علمي يواكب تطلعات أفراد المجتمع في ضوء الشريعة الإسلامية الغراء.

وأشارت إلى أنه قد بلغ عدد الفتاوى الصادرة عن إدارة الإفتاء بالدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري 134,807 فتاوى، تنوعت بين الفتاوى الشفوية والإلكترونية والرسمية، بالإضافة إلى ما تم تناوله عبر مجالس الإفتاء المباشرة في المساجد والندوات.

وصرح الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء، بأن الفتوى في «إسلامية دبي» ليست مجرد رد شرعي، بل رسالة تربوية تهدف إلى تعزيز الوعي والطمأنينة في نفوس المستفتين.

وأضاف أن الدائرة تسعى إلى إيصال الحكم الشرعي بلغة سهلة مبسطة ميسرة ومنهج معتدل، بعيداً عن التشدد والغلو، والحرص على تقديم الفتوى الشرعية الموثوقة بأسلوب عصري، يراعي قضايا الناس المتجددة، ويلتزم بأدق المعايير العلمية والشرعية، مؤكداً أن نجاح خدمات الإفتاء يكمن في ثقة الناس واحتياجهم الملح لمنصة شرعية موثوقة، كما نؤمن بأن الفتوى ليست مجرد إجابة، بل هي جسر للتواصل بين الدِّين والحياة.