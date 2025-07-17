دبي الإنسانية وجمارك دبي توحدان جهود تسريع تدفق الشحنات الإغاثية

عقدت جمارك دبي اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع دبي الإنسانية، بهدف توحيد الجهود، وتطوير سبل التعاون الميداني والإجرائي، وذلك في إطار ترجمة رؤية القيادة الرامية إلى تعزيز الاستجابة العاجلة.

وتسهيل حركة المساعدات الإغاثية، لتلبية المتطلبات الطارئة والأزمات للمجتمعات المتضررة في ضوء رسالة دولة الإمارات لخدمة الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة.

واستقبل الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية والوفد المرافق له، وذلك في المقر الرئيسي لجمارك دبي، حيث بحث الجانبان التسهيلات المفعلة حالياً في المنافذ الجمركية، لتسهيل عبور الشحنات الإنسانية، وكذلك التحديات اللوجستية، التي قد تواجهها وطرق التغلب عليها.

وأكد المدير العام لجمارك دبي، خلال الاجتماع المشترك، أن جمارك دبي ملتزمة التزاماً تاماً بترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، التي تقضي بتسريع الإجراءات الخاصة بالمساعدات الإنسانية، وتسهيل مرورها دون أي تأخير، حيث تعمل فرق الدعم من جمارك دبي على مدار الساعة لإنجاز إجراءات هذه الشحنات بكل سهولة ويسر.

من جانبه توجه جوسيبي سابا بالشكر على جهود جمارك دبي المتواصلة في تسريع تخليص الشحنات الإنسانية، وهو ما يعزز من دور دبي الإنسانية، أكبر مركز إنساني في العالم، باعتبارها سلطة منطقة حرة إنسانية مستقلة، والوحيدة غير الربحية في العالم.