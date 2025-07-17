3200 مستفيدة من مبادرة «مطوعة الفريج» بدبي

نجحت «مبادرة مطوعة الفريج» التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في الوصول لأكثر من 3200 مستفيدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، منهن 1580 مواطنة، عبر برامج قرآنية وتعليمية مكثفة تهدف إلى تمكين المرأة والفتيات من تعلّم كتاب الله وتدبر معانيه في بيئة محفزة وآمنة.

وأكدت منى مطر الفلاسي، رئيس قسم شؤون الدارسات والمعلمات، أن هذه المبادرة تترجم التزام الدائرة برؤية قيادتنا الرشيدة في عام المجتمع، من خلال برامج تفاعلية وفريق خبير من الواعظات والمحاضرات والمعلمات، واللواتي تم تدريبهن بعناية لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمشاركين، لتعزز الترابط الأسري، والارتقاء بمستوى الوعي الديني لدى النساء والفتيات، بما ينسجم مع الاستراتيجية العامة للدائرة في أن تكون الأقرب إلى المجتمع.