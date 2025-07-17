دكتوراه فخرية لعلي سنكل من منظمة الأمم المتحدة

منحت منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإمارات وعُمان «WFUNF»، اللواء الطبيب استشاري علي سنكل، المستشار الصحي لشرطة دبي، الدكتوراه الفخرية.

بالإضافة إلى لقب سفير النوايا الحسنة للخدمات الإنسانية والاجتماعية، وذلك لجهوده التي قام بها في تعزيز العمل الإنساني والاجتماعي في العديد من المجالات.

جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء الطبيب استشاري علي سنكل، والبروفيسور علي حسن سلمان ناصر، السفير الإقليمي لدى الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإمارات وعُمان.

ومنال إبراهيم، مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، ومحمد الحجاجي، المنسق العام لمجلس الروح الإيجابية، وعدد من الضباط وممثلي وسائل الإعلام.

جهود إنسانية

وأوضح البروفيسور علي ناصر أن الدكتور علي سنكل تم منحه الدكتوراه الفخرية نظير جهوده الإنسانية والاجتماعية.

من جانبه، عبّر اللواء الدكتور علي سنكل عن تقديره الكبير لمنظمة الأمم المتحدة، ممثلة في الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة، لمنحه الدكتوراه الفخرية في مجال العمل الإنساني والاجتماعي، وبالثقة الكريمة بمنحه لقب سفير النوايا الحسنة في المجال الإنساني والاجتماعي.