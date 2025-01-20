10 ملايين استفسار لموظف «كهرباء دبي» الافتراضي

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أن استثمار أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي أسهم في تعزيز كفاءة وإنتاجية موظف الهيئة الافتراضي «رمّاس»، وارتفاع عدد الاستفسارات التي أجاب عنها بنسبة 10% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2023.

وأشارت إلى أن «رمّاس» أجاب خلال العام 2024 عن مليوني استفسار، مما يرفع عدد الاستفسارات التي أجاب عنها منذ إطلاقه إلى أكثر من 10.6 ملايين استفسار عبر قنوات التواصل المختلفة التي توفرها الهيئة.

ويمتاز «رمّاس» بقدرته الفائقة على التفاعل مع المستخدمين وفهم احتياجاتهم واستفساراتهم بطريقة أفضل، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق وفوري باللغتين العربية والإنجليزية، مع ضمان تجربة استخدام آمنة وفعالة.

وإضافة إلى قدرته على التعلم، يقدم «رمّاس» 11 خدمة إجرائية مثل خدمة «الدفع السهل» وعروض «متجر ديوا»، إضافة إلى معلومات عن 200 خدمة وخاصية لجميع فئات المعنيين بما في ذلك المتعاملين، والمطورين، والموردين، والشركاء، وغيرهم.

جهود

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، نواصل جهودنا لإبقاء دبي في الطليعة، وجعلها المدينة الأذكى والأسرع في تطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي نظراً لدور هذه التقنية في الاستعداد للمستقبل ومواكبة التغيرات المتسارعة.

ونوظف الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف مجالات عمل الهيئة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية والجودة، وترسيخ ريادتنا محلياً وعالمياً، وتوفير قيمة مضافة لجميع المعنيين، والارتقاء بسعادتهم وجودة حياتهم.

وأضاف: تتسم أنظمة الذكاء الاصطناعي المعتمدة في مختلف عمليات الهيئة بالأمان والشفافية والموثوقية، وقد كانت الهيئة أول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على اعتماد شهادة المعيار العالمي «الأيزو» بشأن الجدارة بالثقة في الذكاء الاصطناعي «ISO/IEC TR 24028:2020».

يشار إلى أن الهيئة أطلقت «رمّاس» المعتمد على الذكاء الاصطناعي في عام 2017، وفي أبريل 2023، أثرت الهيئة «رمّاس» بتقنية «تشات جي بي تي».

وكانت الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للتفاعل مع المتعاملين والرد على استفساراتهم.

ويتوفر «رمّاس» على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون، ومنصّة مساعد غوغل، وروبوتات الهيئة، إضافة إلى منصة «واتساب بزنس» على الرقم 046019999.