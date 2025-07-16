«طرق دبي» تحصل على جائزة السلامة الدولية عن الريادة في مواقع العمل

فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة السلامة الدولية 2025 تقديراً لإنجازاتها البارزة والرائدة في إدارة الصحة والسلامة بمواقع العمل التابعة لها، وجهودها المتواصلة في الحفاظ على الكوادر البشرية والأصول ودعم الرفاهية في بيئة العمل.

وحصلت الهيئة على درجة الامتياز من (مجلس السلامة البريطاني)، الذي يقع في المملكة المتحدة ويهدف لدعم التميز في مجالات الصحة والسلامة والرفاهية، وقد اختير الفائزون من بين 45 دولة حول العالم. كما شاركت الهيئة في الجائزة من خلال تسليط الضوء على الإجراءات والأنشطة المطبقة بها، التي تعزز الصحة والسلامة المهنية وتدعم الرفاهية في مكان العمل، إلى جانب إبراز أفضل الممارسات المتبعة بالهيئة في هذا المجال الحيوي.

ويعكس الإنجاز التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية والرفاهية، كما يؤكد سعيها المتواصل نحو التحسين المستمر، ويتماشى الالتزام المذكور مع أهداف وغايات (الخطة الاستراتيجية للهيئة 2024-2030)، التي تتضمن بند الصحة والسلامة والأمن وتعزيز سلامة التنقل، وأمن الأصول والتنقل والأمن المؤسسي، وتعزيز الصحة المهنية.

كما يعكس فوز الهيئة بالجائزة تفوقها ومكانتها الرائدة في مقدمة المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الصحة والسلامة المهنية. وأن صحة وسلامة الموظفين هي قيم راسخة وأولوية أساسية في كافة القرارات، والمشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية.

جائزة السلامة الدولية هي جائزة عالمية تم إنشاؤها من قبل مجلس السلامة البريطاني، وتُمنح هذه الجائزة تقديراً لالتزام المؤسسات بالمعايير الممتازة لإدارة الصحة والسلامة والرفاهية في موقع معين أو وحدة أعمال محددة. وفي عام 2025، تقدمت 874 منظمة عالمية لجائزة السلامة الدولية من مختلف المؤسسات والقطاعات (مع تمثيل كبير لقطاعات البناء والتصنيع والنفط والغاز والتعدين والطاقة والمرافق).

تحتفي جائزة السلامة الدولية في عامها الـ 67 بالمؤسسات من مختلف أنحاء العالم التي أظهرت التزامها بالوقاية من إصابات مكان العمل والأمراض المهنية خلال العام السابق. كما تكرم هذه الجائزة المؤسسات التي أبدت التزاماً بالرفاهية والصحة النفسية في بيئة العمل. ويتطلب تحسين ثقافة الصحة والسلامة والرفاهية داخل المؤسسة التزاماً راسخاً وعملاً دؤوباً وتفانياً، وفي هذا السياق، تأتي جائزة السلامة الدولية لتكرّم هذه الجهود.