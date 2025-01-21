1000 مشارك في ملتقى البراحة المجتمعي لشرطة دبي

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس الروح الإيجابية، ومركز شرطة المرقبات، وإدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ملتقى البراحة المجتمعي، الهادف إلى تعزيز الوعي الأمني في شأن خدمات شرطة دبي، وقنوات التواصل معها.

وشهد انطلاق فعاليات الملتقى، العميد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة المرقبات، والعميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، والعقيد عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة.

وفاطمة بوحجير، رئيسة مجلس الروح الإيجابية، ونائبها النقيب سعيد غدير، وبمشاركة متطوعين من برنامج «الشرطي جارك»، وأكثر من 1000 شخص من أفراد المجتمع حضروا للمشاركة في المسابقات والفعاليات التوعوية والمجتمعية والثقافية.

وقال العميد راشد «تحرص شرطة دبي على تعزيز دورها المجتمعي في مختلف مراكز الاختصاص، وذلك عبر الفعاليات والبرامج المجتمعية والتوعوية والترفيهية والرياضية الهادفة، نظراً لأهمية هذه الخطوة في توطيد الصلات معهم والاستماع إلى اقتراحاتهم واستفساراتهم وصولاً إلى تطوير الخدمات المقدمة وتلبية احتياجاتهم ».

وقالت فاطمة بوحجير، رئيسة مجلس «الروح الإيجابية»، إن تنظيم الملتقى يأتي تماشياً مع توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع بمختلف فئاته وأطيافه، عبر فعاليات ومبادرات مجتمعية ورياضية هادفة، تُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، وترسخ الوعي بمجموعة من القيم المجتمعية.