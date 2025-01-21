700 مشارك في المنتدى العالمي للحوسبة السحابية اليوم

تنطلق في دبي، اليوم، أعمال «المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية 2025»، تحت عنوان «مستقبل الحوسبة السحابية للحكومات»، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والخبراء العالميين في مجال الحوسبة السحابية، ومشاركة أكثر من 500 خبير وما يزيد على 200 مسؤول حكومي،.

إضافة إلى 50 متحدثاً دولياً و30 رئيساً مبتكراً في تقنيات الحوسبة السحابية. واستضافت دبي أمس اجتماعاً مغلقاً لـ«مجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية»، قبيل انطلاق أعمال المنتدى، الذي ينظمه مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وذلك للمرة الأولى عالمياً.

وشارك في هذا الاجتماع الدولي أعضاء البنك الدولي للحوسبة السحابية من ممثلي الحكومات الرقمية ومزودي الحوسبة السحابية، إلى جانب ممثلي الدول المشاركين والخبراء في القطاعين الحكومي والخاص.

حيث ناقش الحضور أربعة محاور رئيسية، شملت مواضيع الذكاء الاصطناعي والحوسبة الخضراء والحوسبة الكمية وأمن المعلومات.

ابتكار

وقال يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، إن استضافة هذا الحدث في دبي تعكس التزام الإمارة بتعزيز الابتكار وتطوير بنية تحتية متقدمة تدعم طموحاتها كمدينة المستقبل وفق رؤية قيادتنا الرشيدة.

وأضاف: نحن على ثقة بأن اجتماع مجموعة البنك الدولي والمنتدى سيحقق إنجازات فارقة في مجال الحوسبة السحابية، وسيعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار الرقمي.

استراتيجية

وجاء عقد اجتماع المجموعة المغلق في دبي بهدف وضع استراتيجية تفعيل تطبيقات الحوسبة السحابية للسنوات الخمس القادمة دولياً، وتعزيز مناقشات استراتيجية وتبادل المعرفة والتعاون بين أعضاء مجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية للقطاع العام.

حيث جرى التركيز على تطوير تبني الحلول السحابية ودفع عجلة الابتكار لدى الأعضاء ومختلف الأطراف المعنية.

وتخلل الاجتماع استعراض مفاهيم التفكير التصميمي وتخطيط السيناريوهات، لتوضيح الأساليب الحديثة في معالجة التحديات، إضافة إلى ورشة عمل تضمنت مجموعة أنشطة تفاعلية مثل تحديد المحركات والتحديات الرئيسية في كل محور، وتحديد أولويات الحلول المستقبلية لتلك التحديات، حيث عمل المشاركون على تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ.

حلول

كما شهد الاجتماع عرضاً للحلول التي تم تطويرها، تلاه تقديم ملاحظات بناءة من الحضور، بالإضافة إلى مناقشات ختامية استعرضت أبرز النتائج والتوصيات النهائية.

وعقب الاجتماع، زار المشاركون «مجمع الطاقة الشمسية» في دبي، الذي يُعتبر أكبر منشأة من نوعها في العالم، حيث اطلعوا على التقنيات المستدامة والمبتكرة التي تُستخدم لدعم البنية التحتية للحوسبة السحابية الخضراء في الإمارة.

وشكلت هذه الفعالية فرصة لاستكشاف التكنولوجيا المستدامة والمبتكرة التي طبقتها حكومة دبي، لتمهيد الطريق لمستقبل الحوسبة السحابية وحماية البيانات والذكاء الاصطناعي، كما مثلت منصة حيوية لتعزيز الشراكة والتعاون في مجال الابتكار التكنولوجي والحلول السحابية المستدامة، وتحقيق أهداف المنتدى.