حمدان بن محمد: لأول مرة .. صادرات غرفة تجارة دبي تصل إلى 310 مليارات درهم

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تجاوز قيمة صادرات وإعادة صادرات غرفة تجارة دبي، لأول مرة، 300 مليار درهم لتصل إلى 310 مليارات درهم بنمو بلغ 9.2 % مقارنة مع 2023.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل «إكس»: «لأول مرة في تاريخ غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تجاوزت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء 300 مليار درهم لتصل إلى 310 مليارات درهم، بنمو بلغ 9.2 % مقارنة مع 2023 ... خلال العام الماضي، انضم للغرفة أكثر من 70 ألف عضو جديد ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى أكثر من 258 ألف شركة بنمو بنسبة 18 % في إجمالي الأعضاء مقارنة مع 2023 ...

غرفة تجارة دبي بتاريخها العريق الذي يعود إلى 1965 قادرة على دفع النمو المستقبلي في الإمارة لآفاق جديدة، وعازمون على توفير أفضل بيئة أعمال في العالم بما يضمن تحقيق نجاحات أكبر لشركاء دبي».

وحققت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أداءً لافتاً خلال العام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد أعضاء الغرفة النشطين بنهاية العام الماضي أكثر من 258 ألف بنمو 18 % مقارنة بالعام 2023، في حين انضمت 70,500 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة بنهاية العام الماضي، بنمو 3 % مقارنة بالعام 2023، ما يعكس الأهمية المتنامية، التي تتمتع بها دبي كوجهة استثمارية مفضلة للأعمال.

ونجحت غرفة تجارة دبي في رفع إجمالي عدد الشركات النشطة المسجلة في عضويتها من 218,783 شركة في 2023 إلى 258,318 شركة بنهاية العام 2024، بنسبة نمو سنوية 18 %.

وتخطت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال العام الماضي حاجز 300 مليار درهم لأول مرة منذ تأسيس الغرفة، حيث بلغت العام الماضي 309.6 مليارات درهم، لتحقق بذلك نمواً سنوياً 9.2 %.

وخلال العام 2024 أصدرت غرفة تجارة دبي 791,115 شهادة منشأ بنسبة نمو سنوية بلغت 8 %، وأصدرت الغرفة 5,357 دفتر إدخال مؤقتاً لبضائع بقيمة إجمالية تجاوزت 4.3 مليارات درهم.

مكانة رائدة

وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تبرز مكانة دبي الرائدة عالمياً بوصفها مركزاً رئيساً للأعمال، ومنصة مثالية للنمو والتوسع في كل القطاعات الاقتصادية، وتواصل الإمارة الارتقاء بالبيئة المتكاملة الداعمة لمجتمع الأعمال».

وأضاف: «انطلاقاً من الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص نواصل العمل لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز النمو المستدام للقطاع الخاص، من خلال رعاية مصالح مجتمع الأعمال وبناء فرص واعدة للمستثمرين والشركات في الإمارة في الأسواق المحلية والعالمية».

دعم مصالح الأعمال

وخلال العام 2024 قامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 107 قوانين ومشاريع قوانين بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 58 %، في حين تم عقد 177 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس، فيما نسقت الغرفة تنظيم 27 اجتماعاً جمع مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية.

9 مجالس أعمال

وأسست الغرفة خلال العام الماضي 9 مجالس أعمال جديدة، تمثل جنسيات المستثمرين من اليونان وبولندا والمكسيك وكولومبيا وكازاخستان وجورجيا وكوستاريكا وكوريا الجنوبية وفيتنام.

كما استقبلت الغرفة 171 قضية وساطة خلال العام 2024 مقارنة بـ 141 قضية وساطة استقبلتها خلال الفترة نفسها من العام 2023، وبنسبة نمو بلغت 21.3 %، وقد تمت تسوية 88 % من إجمالي قضايا الوساطة، التي استقبلتها الغرفة في 2024.

الوعي القانوني

ونظمت الغرفة خلال العام الماضي 38 ورشة عمل توعوية قانونية، شارك فيها 2698 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، وذلك بهدف ضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات الناظمة لكل مجالات الأعمال، وتعزيز قدرتها على تبني أفضل الممارسات.

وعقد مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، خلال العام الماضي 4 برامج تدريبية، بحضور 90 مشاركاً، كما نظم 5 جلسات ضمن سلسلة الحوكمة استقطبت 226 مشاركاً، وأصدر المركز 4 أدلة إرشادية حول مواضيع متنوعة متخصصة بالشركات العائلية، وشهد العام الماضي تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية.

دعم الاستدامة

وبهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية أطلقت غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي علامة جديدة مخصصة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية.

وتم تطوير علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال، بما يعزز النمو المستدام، وتم تكريم 27 شركة حصلت على العلامة منذ إطلاقها.

واستقطبت فعاليات أسبوع الاستدامة 2024، التي نظمها مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة 526 مشاركاً من ممثلي مجتمع الأعمال، وتم التركيز خلالها على استشراف مساهمة الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات الأعمال المستدامة.