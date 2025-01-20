47 ألف مستفيد من برامج «الروح الإيجابية» بشرطة دبي

أكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية التابع لشرطة دبي، أن المجلس أسهم عبر فعالياته ومبادراته وبرامجه المجتمعية والرياضية في تحقيق نقلة نوعية في علاقة المجتمع بشرطة دبي، من خلال تركيزه على تعزيز بناء جسور الثقة والتواصل بين الجانبين، وسعيه المستمر للارتقاء بمستوى الأمان الاجتماعي في الأحياء السكنية، والذي أثمر بشكل واضح عن تحقيق نتائج إيجابية على مدار السنوات الماضية.

وأضافت أن عدد المستفيدين من كل البرامج والفعاليات في عام 2024 بلغ 47 ألفاً و887 مستفيداً، وبلغ عدد المبادرات التطوعية 39 مبادرة، شارك فيها 2156 متطوعاً، يمثلون 37 جنسية عربية وأجنبية، بواقع 23801 ساعة تطوعية.

وأكدت أن المجلس يسهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع عبر تعزيز الأمن والأمان والثقة بالشرطة والسعادة وجودة الحياة، كما يدعم توجه المدينة الآمنة المرنة عبر خفض معدلات الجريمة، لافتة إلى تنفيذ 234 فعالية وبرنامجاً مجتمعياً ورياضياً ومسابقات ثقافية ودورات ومحاضرات خلال العام المنصرم، منها 43 فعالية بالتعاون مع مراكز الشرطة، محققاً نسبة رضا بلغت 99,7 % لدى الجمهور.

وقالت إن المجلس حصل على 10 جوائز محلية وإقليمية وعالمية، منذ انطلاق فعالياته وبرامجه، و113 شهادة شكر وتقدير.