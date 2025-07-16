«دبي للإعلام» و«دبي للجودة».. شراكة ترسّخ ثقافة التميز

وقّعت مؤسسة دبي للإعلام ومجموعة دبي للجودة مذكرة تفاهم، بهدف مد جسور التعاون وتعزيز مساعي الطرفين نحو الارتقاء بخدماتهما، وإيجاد منصة مبتكرة تجمع صنّاع القرار وخبراء الجودة والتميّز على المستويين المحلي والعالمي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في العديد من المجالات الداعمة للجودة والتميّز.

وتمكين المرأة، والابتكار، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، بما يتناغم مع مسؤوليات مؤسسة دبي للإعلام وتطلعاتها الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التميّز المؤسسي في قطاع الإعلام، بما ينعكس إيجاباً على المشهد الإعلامي المحلي.

وتعكس مذكرة الشراكة التي وقّعتها الدكتورة ميثاء بو حميد، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والتسويق في «دبي للإعلام»، وسميرة محمد، مدير عام مجموعة دبي للجودة، جهود الجانبين لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ونشر ثقافة الجودة، ورفع مستوى الوعي بأهميتها في المجتمع.

وتُتيح المذكرة لـ«دبي للإعلام» رعاية الجوائز الدولية والمحلية التي تنظّمها مجموعة دبي للجودة، بما فيها: «جائزة الإمارات للسيدات»، و«جائزة الإمارات للابتكار»، و«جائزة أفكار عربية الدولية»، و«جائزة أفكار الإمارات»، و«جائزة الذكاء الاصطناعي العالمية».

و«جائزة التحسين المستمر العالمية»، و«جائزة التميز الطبي العالمية». كما تشمل المذكرة حصول «دبي للإعلام» على الخدمات الاستشارية، وتدريب كوادرها وموظفيها في مجالات إدارة المخاطر المؤسسية، والإدارة المنهجية – لين سيجما.

واستمرارية الأعمال، إلى جانب الاستفادة من خدمات المقارنات المعيارية بين شركاء مجموعة دبي للجودة من القطاعين الحكومي والخاص، واستخدامها كأدوات لتحفيز الموظفين على رفع مستوى الأداء المهني والتنافسي، من خلال المشاركة في جوائز وفعاليات المجموعة.

تميز

وأكدت الدكتورة ميثاء بو حميد حرص «دبي للإعلام» على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الهادفة إلى تعزيز ثقافة الجودة في الإعلام. وقالت: «تسعى «دبي للإعلام» إلى تبني الحلول المبتكرة، وأنظمة إدارة الجودة الشاملة، ومنهجيات العمل التي تُسهم في تطوير آلياتها، وتمكينها من تحقيق التميز المؤسسي، ودعم كفاءة وفاعلية عملياتها الإدارية والفنية، ما يعزز من تنافسيتها على الساحتين المحلية والإقليمية».

ولفتت إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام المؤسسة بنشر ثقافة الجودة وتعزيزها في القطاع الإعلامي، وهو ما يتناغم مع تطلعات دبي ورؤاها الطموحة إلى أن تكون مركزاً عالمياً لإنتاج وصناعة المحتوى الإعلامي، مشيرة إلى اهتمام «دبي للإعلام» بتمكين كوادرها وفرق عملها من خلال تحفيزهم على الانضمام إلى برامج تدريبية تُنمّي روح الابتكار لديهم، وتُسهم في رفع وعيهم بأفضل ممارسات الجودة.

ونوهت إلى أن الشراكة مع مجموعة دبي للجودة تبرز حرص المؤسسة على تطبيق أفضل معايير تميّز الأعمال، بما يتماشى مع توجهاتها نحو تهيئة بيئة عمل جاذبة، وقادرة على إثراء المشهد الإعلامي.

من جانبها، قالت سميرة محمد مدير عام مجموعة دبي للجودة: «نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للإعلام، والتي تكلل جهود ومسيرة المؤسستين نحو التميز، حيث تعد هذه الشراكة إضافة نوعية فريدة إلى مبادرات المجموعة.

ونتاجاً لمسيرتها نحو ترسيخ أفضل ممارسات الجودة والتميز المؤسسي، وثقافة الابتكار والتحول الرقمي بالدولة، ونحن حريصون على الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية التي من شأنها تعزيز التنمية المستدامة طويلة الأجل للوصول إلى الريادة وترسيخ مكانة الإمارات التنافسية كمركز عالمي للابتكار والتميز المؤسسي، من خلال العمل على عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الهيئات والمؤسسات بالدولة.

كونها ركيزة أساسية لتعزيز رؤيتنا ومهمتنا القائمة على أساس الجودة والتميز المؤسسي والابتكار في قطاع الأعمال محلياً ودولياً، ورفع مستوى خدماتنا للأفضل، وجذب المزيد من المؤسسات البارزة في قطاع الأعمال للاستثمار والاستفادة من خدمات المجموعة».

ميثاء بو حميد:

«دبي للإعلام» تمكّن كوادرها وفرق عملها من خلال تحفيزهم على الانضمام إلى برامج تدريبية تنمّي روح الابتكار لديهم

سميرة محمد:

الشراكة إضافة نوعية نحو ترسيخ أفضل ممارسات الجودة والتميز المؤسسي