17.9 مليون مشاهدة لمبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي

عقدت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مجلس الروح الإيجابية، مؤتمراً صحفياً لاستعراض نتائج مبادرة الروح الإيجابية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك في قاعة الدراجات بنادي ضباط شرطة دبي، حيث حققت المبادرة في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكثر من 17.9 مليون مشاهدة.

حضر اللقاء اللواء الطبيب استشاري علي سنكل، المستشار الصحي لشرطة دبي، والبروفيسور علي حسن سلمان ناصر، السفير الإقليمي لدى الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإمارات وعُمان، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، ومحمد الحجاجي، المنسق العام لمجلس الروح، وعدد من الضباط.

وقالت فاطمة بوحجير، إن مبادرة «الروح الإيجابية» هي مبادرة مجتمعية تهدف إلى تعزيز الإيجابية ونشر السعادة بين أفراد المجتمع من خلال الأنشطة والفعاليات المُختلفة، وتركز المبادرة على بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتكاتفاً، بالإضافة إلى تعزيز وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع، وتستهدف جميع فئات المجتمع، من أطفال، وشباب، وكبار سن من مختلف الجنسيات.

وقدمت فاطمة بوحجير خلال المؤتمر الصحفي نبذة للحضور حول أهداف المبادرة التي تتمثل في تعزيز الترابط المجتمعي من خلال الأنشطة والفعاليات التي تجمع أفراد المجتمع، ونشر قيم التسامح والتعايش، وتشجيع الحوار الإيجابي بين أفراد المجتمع.

واستعرضت فاطمة بوحجير، أهم إنجازات المجلس من خلال المبادرة حيث قام المجلس بتنفيذ 933 فعالية منذ العام 2022 ولغاية العام 2024، شارك فيها أكثر من 37 جنسية، منها 241 برنامجاً مجتمعياً، و289 برنامجاً رياضياً، و292 دورة ومحاضرة، و111 مسابقة ثقافية.

نشر الوعي

وأكدت أن المجلس أسهم بقوة في تعزيز الأمن بين الأحياء السكنية في مناطق الاختصاص التابعة لمراكز الشرطة، منذ انطلاق فعاليات ومبادرات المجلس، في إطار جهوده الأمنية والوقائية لتعزيز السلوكيات الإيجابية بين أفراد المجتمع، ونشر الوعي بالخدمات الشرطية وقنوات التواصل مع شرطة دبي.

وأوضحت أن مجلس مبادرة الروح الإيجابية استند في آلية عمله إلى استراتيجية وقائية للتواصل المجتمعي منذ انطلاق فعالياته وبرامجه، حيث أشرك أفراد المجتمع ضمن فرق تطوعية ليكونوا جزءاً من دعم المنظومة الأمنية وأفراداً فاعلين في أمان مجتمعهم.

فرص تطوع

وأضافت: من خلال ما ننفّذه في المجلس من مبادرات وفعاليات مجتمعية، فإننا نمنح الفرص التطوعية سنوياً لأفراد المجتمع ليكونوا جزءاً من هذا الزخم التطوعي والإنساني.