تخريج دفعة دبلوم «إدارة الشراكات الاستراتيجية في الحكومات»

شهد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، وعبدالله الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حفل تخريج الدفعة الأولى من الدبلوم التنفيذي في «إدارة الشراكات الاستراتيجية في الحكومات»، الذي ضم 25 مُنتسباً من مختلف القطاعات الشرطية في شرطة دبي.

وحضر حفل التخريج، الذي نُظم في نادي ضباط شرطة دبي، مساعدو القائد العام لشرطة دبي، ومدراء الإدارات العامة وكبار الضباط، ومسؤولون من القيادات التنفيذية والإدارية من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وسلم اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، يرافقهما اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون قطاع البحث الجنائي، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، رئيس معيار الشراكة، الشهادات إلى الخريجين.

وهنّأ اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، الخريجين على إنجازهم لكافة المواد والمتطلبات العلمية للدبلوم التنفيذي في إدارة الشراكات الاستراتيجية في الحكومات، الهادفة إلى تعزيز العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والفردي.

مُشيداً بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إخراج الدبلوم بمستوى عالٍ من الناحيتين النظرية والعملية، بما يحقق الهدف الاستراتيجي منه في دفع العمل الحكومي نحو مُستويات متقدمة من الكفاءة والفعالية، مُتمنياً التوفيق لكافة الخريجين، وأن يُسهموا في نقل المعرفة إلى زملائهم في العمل.

الكفاءات الحكومية

وأعرب عبدالله علي بن زايد الفلاسي، عن فخره بتخريج الدفعة الأولى من الدبلوم التنفيذي في إدارة الشراكات الاستراتيجية في الحكومات، والذي جاء ثمرة تعاون مؤسسي فاعل بين القيادة العامة لشرطة دبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في إطار يعكس التزام الجانبين بتطوير الكفاءات الحكومية وتعزيز ثقافة التكامل والتعاون المؤسسي.

مؤكداً أن هذا الدبلوم صُمم ليكون منصة تعليمية متقدمة، ترتقي بمهارات المشاركين في مجالات التفكير الاستراتيجي وبناء الشراكات المؤسسية، بما يواكب تطلعات حكومة دبي نحو الريادة والتميز في الأداء الحكومي.

وأضاف: أن الكلية تواصل من خلال هذا النوع من البرامج التطبيقية ترسيخ نهج التعليم التنفيذي القائم على التمكين العملي والتفكير الاستراتيجي، انطلاقاً من نماذج عالمية متقدمة، تضمن صناعة قيادات قادرة على مواكبة المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص.

كما ثمّن الفلاسي الدور المحوري لشرطة دبي في دعم وإنجاح هذا البرنامج، مؤكداً على أهمية مواصلة هذا التعاون في مبادرات مستقبلية تدعم مسيرة التميز المؤسسي في دبي ودولة الإمارات.