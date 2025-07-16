محمد بن راشد.. رمز الإلهام وصانع المجد

مهنئاً محمد بن راشد بعيد ميلاده.. حمدان بن محمد: كل عام وأنت بخير

مكتوم بن محمد: حوّل الأحلام إلى حقيقة والواقع إلى أسطورة

احتفت الإمارات، أمس، بعيد ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرجل الذي لا يعرف المستحيل، والذي علّم أبناء الوطن كيف تكون الريادة واقعاً لا حلماً، والقائد الاستثنائي، الذي رسم برؤيته الثاقبة ومستقبله الواضح معالم نهضة وطنٍ، وارتقى بالإمارات إلى مصاف الدول الأولى في العالم.

قصة نجاح

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد لم يتوقف يوماً عن الحلم، ولا عن تحويل الأحلام إلى إنجازات، من اقتصاد المعرفة إلى المدن الذكية، ومن الفضاء إلى قلوب الناس، كانت بصمته واضحة، وعطاؤه مستمراً، وابتسامته مصدر أمل وطاقة، فقد جعل من دبي قصة نجاح تُروى في كل محفل، ونموذجاً عالمياً في التنمية والابتكار، ومن حكومة الإمارات نموذجاً يُحتذى عالمياً في الكفاءة والإبداع.

واستطاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحويل الطموحات إلى إنجازات، فقاد حكومة فاعلة، مطلقاً مشاريع رائدة، ليرفع اسم الإمارات في ميادين الاقتصاد، والتعليم، والعمل الإنساني، برؤية سبقت زمانها، وإدارة شكّلت مدرسة في الكفاءة والمرونة، ليرتبط اسم سموه بالإنجاز، ويصبح الرمز الذي ألهم أجيالاً أن لا مستحيل مع الإرادة والعمل.

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة يوم ميلاده.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على «إنستغرام» مجموعة من الصور لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مختلف مراحل حياته، معلقاً سموه عليها: «كل عام وأنت بخير».

قلب الوطن

كما هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالمناسبة، وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «إلى من حوّل الأحلام إلى حقيقة، والواقع إلى أسطورةٍ تُروى للأجيال. نحتفي بسنواتك المليئة بالإنجازات، وبمجدٍ أنت عنوانه. كل عام وأنت قلب الوطن».

يوم مميز

كما هنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالمناسبة، وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:

«في هذا اليوم المميز، نجدد الوفاء والولاء لقائد استثنائي رسم ملامح مستقبل وطن، وسطر قصة نجاح أصبحت مصدر إلهام للعالم. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. مسيرتكم نهج في القيادة، ورؤيتكم نبراس نقتدي به، وعطاؤكم مدرسة في بناء الإنسان والوطن. كل عام وسموكم بخير، ودام عزكم وعطاؤكم للوطن».

أفضل أب

وهنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالمناسبة، وقالت سموها عبر حسابها على منصة «إكس»: «أسعد عيد ميلاد لأفضل أب يمكن لأي شخص أن يتمنى وجوده على الإطلاق، مصدر فخري وإلهامي.. أحبك. كل عام وأنت بخير وكل عام وأنت فخرنا وعزنا».

أحمد بن سعيد:

قائد استثنائي رسم ملامح مستقبل وطن

لطيفة بنت محمد:

كل عام وأنت فخرنا وعزنا ومصدر إلهامي