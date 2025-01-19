مسؤولون: النتائج تعكس الالتزام برؤية القيادة لإسعاد المجتمع والموظفين

أكد مسؤولون في حكومة دبي، أن نتائج دراسة سعادة المتعاملين والموظفين والمتسوق السري لعام 2024، التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أمس، تعكس الالتزام الراسخ برؤية القيادة الرشيدة في دبي والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق السعادة للمجتمع والموظفين على حد سواء، كما تؤكد التوجه الاستراتيجي الصائب نحو إثراء تجربة المتعاملين والارتقاء بجودة تقديم الخدمات للمجتمع، وتوفير بيئة محفزة للموظفين، وصولاً إلى تعزيز مستويات السعادة وجودة الحياة.

كما أكدوا تعهدهم والتزامهم بمضاعفة الجهود والاستمرار في تطوير الخدمات لتحقيق أعلى مستويات السعادة والرضا للمتعاملين والموظفين.

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن نتائج دراسة سعادة المتعاملين والموظفين والمتسوق السري لعام 2024، تؤكد التوجه الاستراتيجي الصائب نحو إثراء تجربة المتعاملين والارتقاء بجودة تقديم الخدمات للمجتمع، وتوفير بيئة محفزة للموظفين، وصولاً إلى تعزيز مستويات السعادة وجودة الحياة.

وأكد معاليه، أن اعتماد سموه نتائج دراسة سعادة المتعاملين والموظفين والمتسوق السري لعام 2024، ونشرها سنوياً، هو تعزيز لمبدأ الشفافية والارتقاء بالخدمات المقدمة لمستويات أعلى من الجودة.

تطوير مستمر

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، إن حصول الهيئة على أكثر من 90 % في مؤشري إسعاد الموظفين والمتعاملين لعام 2024، هو تتويج للجهود الكبيرة التي بذلتها في التحسين المستمر لمنظومة تقديم الخدمات وتطوير تجربة المتعاملين بصورة ترتقي إلى مستوى توقعاتهم، بالإضافة إلى جهود تطوير بيئة العمل لتكون أكثر إيجابية ومعززة لإنتاجية الموظفين.

وأضاف: حرصت الهيئة على التطوير المستمر لمنظومة خدماتها، عبر خطة شاملة لأتمتة الخدمات والمهام والتوسع في الشراكات الرقمية والابتكار الرقمي، وتقديم خدمات رقمية شاملة ومترابطة واستباقية للمتعاملين، وزيادة نسبة التبني الرقمي في الخدمات التي تقدمها الهيئة، وتوفيرها على مدار الساعة (7/24) بطريقة سلسة دون تدخل العنصر البشري، بما يحقق سعادة المتعاملين.

وتابع معالي مطر الطاير: كرست الهيئة جهودها لتعزيز جاذبية بيئة العمل للمواهب والحفاظ على الكفاءات المواطنة وتعزيز الإنتاجية.

من جانبه قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نضع إسعاد المتعاملين على رأس قائمة أولوياتنا ونتبنى هدفاً أساسياً ضمن خارطة الهيئة الاستراتيجية، يُعنى مباشرةً بإسعاد الفئات المعنية.

ونعمل بشكل مستمر على رصد مستوى سعادة المتعاملين عن خدماتنا وفق آليات ومنهجيات متطورة للوقوف على آرائهم والاستفادة منها في المراجعة الدورية لمصفوفة الخدمات وتصميم تجربة المتعامل، فضلاً عن توظيف أنظمة متابعة الجودة في تقديم الخدمات.

وتابع معاليه: هدفنا الارتقاء بمعايير التميز في الخدمات الحكومية لتبقى دبي دائماً الرقم واحد في جميع المجالات وعلى المستويات كافة.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن «الإدارة» حققت إنجازاً نوعياً بحصولها على المركز الثالث في مؤشر سعادة الموظفين، وتصدرها ضمن الجهات التي حققت أكثر من 90 % في نتائج دراسة سعادة متعاملي حكومة دبي، مما يعكس تميز الإدارة في تقديم خدمات تحقق أعلى مستويات الرضا والسعادة للمتعاملين.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يمثل تتويجاً لجهود الإدارة في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة التي تضع سعادة الإنسان في صلب استراتيجياتها وتوجهاتها المستقبلية. وقال: إن هذا النجاح يجسد رؤية إمارة دبي كمدينة سباقة في تقديم خدمات مبتكرة ومستدامة، تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والسعادة. وأوضح أن الإدارة، من خلال استراتيجياتها التي تضع الإنسان أولاً، استطاعت خلق بيئة عمل تحفز الإبداع وتدعم التميز، مما انعكس إيجاباً على أداء الموظفين وتجربة المتعاملين.

وأكد المهندس مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، أن النتائج تعكس نهج قيادة دبي في أن تكون الغايات الأساسية للعمل الحكومي خدمة المجتمع والناس وتحقيق سعادتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، والسعي الدائم لتحقيق التميز وريادة المراكز الأولى.

وأضاف: تدفعنا هذه النتائج إلى مواصلة العمل ضمن منهج التميز والابتكار، لتطوير خدمات حكومية ذكية ومتكاملة واستباقية. وبدورنا، نهنئ الجهات والدوائر الحكومية الحاصلة على نتائج متميزة، ونتطلع إلى تعزيز علاقات الشراكة معهم لتطوير الأداء والعمليات المشتركة لخدمة المتعاملين، وتعزيز سعادة وجَودة حياة المجتمع.

أولوية متقدمة

وأكد معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن الدائرة تضع سعادة المتعاملين في طليعة أولوياتها، من خلال تبني أفضل الممارسات، وتوفير حلول مبتكرة وخدمات رقمية، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، في ضوء توجيهات القيادة، بتكريس الجهود لتحقيق التميز وتفعيل الابتكار، وتهيئة البيئة المثلى لخدمة قطاع الأعمال وتعزيز سعادة المتعاملين. وأضاف معاليه أن تجربة الدائرة في إسعاد المتعاملين تنطلق من رؤية حكومة دبي بتوفير خدمات ذات جودة عالمية وجعل السعادة هدفاً استراتيجياً نسعى لتحقيقه دائماً.

وقال عوض صغيّر الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن المؤشرات تعكس مكانة حكومة دبي المتقدمة عالمياً، و أنه وكما تحرص دبي دائماً على أن تكون في طليعة المدن العالمية الأكثر سعادة والأفضل في الرفاهية والعيش الرغد، فهي تحرص كذلك على إسعاد موظفيها والمتعاملين مع مؤسساتها وهيئاتها ودوائرها، وهو ما يميز حكومة دبي ويجعلها نموذجاً يحتذى به، في العمل المؤسسي والمهنية ومستوى الأداء والإنجاز، وخدمة المجتمع وأفراده.

وأضاف: عن مؤشرات السعادة، سواء ما يخص الموظفين أو المتعاملين، يخلق حافزاً مهماً، يدفعنا في هيئة الصحة نحو المزيد من بذل الجهد والتطوير المستمر، من أجل تقديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين، إلى جانب خلق بيئة عمل أكثر إيجابية وأفضل في محفزات الإبداع والابتكار للموظفين.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع أن الهيئة تسعى باستمرار إلى تطوير الخدمات التي تقدمها من أجل رفع مستوى سعادة المتعاملين، وتلبية تطلعاتهم المستقبلية تجاه الخدمات وطريقة الحصول عليها، وتحقيق الكفاءة في تقديمها للمواطنين والمقيمين والزائرين، لافتة إلى أن سعادة المتعاملين وجودة الخدمات من أهم مستهدفات الهيئة.

وقالت معاليها: إن حكومة دبي دائماً تنظر للمستقبل بعيون يحدوها الأمل بغد أكثر إشراقاً وازدهاراً وفق نهج التميز والريادة للوصول إلى مستويات جديدة مستمرة لتطوير العمل الحكومي وترسيخ أسس السعادة في المجتمع.

وأضافت نريد أن تصل رسالتنا إلى كل المتعاملين بأننا سنكون دائماً في خدمتهم، وسنضع مصلحتهم فوق كل الاعتبارات، فعملنا كله منصب على الاهتمام بتحسين جودة حياتهم، وأبوابنا وعقولنا وقلوبنا مفتوحة لهم، مشيرة إلى أن ما ميز نهج حكومة دبي هو قربها من المواطن.

تميز وريادة

وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي: تُعد نتائج دراسة سعادة المتعاملين والموظفين والمتسوق السري لعام 2024 انعكاساً للجهود الكبيرة التي تُبذل لتحقيق التميز والريادة في خدمة المجتمع. إن ما حصدته الإدارة العامة للدفاع المدني بتحقيقها نسبة 90 % فأعلى في مؤشر سعادة المتعاملين، يؤكد أن الالتزام برؤية قيادتنا الرشيدة هو مفتاح النجاح.

من جانبه أشاد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالإنجاز الكبير الذي حققته الدائرة بحصولها على نسبة 96.99 % في مؤشر سعادة المتعاملين لعام 2024، مؤكداً أن هذا الرقم يُعد من أعلى النسب التي تحققت على مستوى الجهات الحكومية في دبي، ويعكس التزام الدائرة بتطبيق أرقى معايير الخدمة والتميز المؤسسي.

وأكد الدكتور عامر شريف المدير التنفيذي لدبي الصحية أن النتائج التي حققتها الجهات الحكومية في دبي تعكس الالتزام الراسخ برؤية القيادة الرشيدة في دبي والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق السعادة للمجتمع والموظفين على حد سواء.

وقال: ملتزمون في دبي الصحية بمضاعفة جهودنا والاستمرار في تطوير خدماتنا الصحية لتحقيق أعلى مستويات السعادة والرضا للمتعاملين والموظفين. كما أننا سنواصل دعم توجهات برنامج دبي للتميز الحكومي بما يضمن تحقيق تكامل أكبر بين سعادة الموظفين والمتعاملين، بما يعزز مكانة دبي كمدينة رائدة في التميز الحكومي.

بيئة متفردة

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي أن النتائج تعكس تفرد بيئة دبي التي تواصل الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والخدمات الحكومية والابتكار، وهو ما يُعد نتاجاً لوضوح رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز ريادة الإمارة ومكانتها العالمية كوجهة مفضلة للعيش والعمل والترفيه.

وقالت: تجسد النتائج طموحات دبي المتطلعة نحو المستقبل، واهتمامها بالاستثمار في بناء الإنسان، باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة التقدم والتنمية، كما تعكس ما تتميز به الإمارة من بيئة عمل إيجابية ومُلهمة تساهم في تطوير منظومة العمل، ورفع مستوى رضا أفراد المجتمع وزيادة نسبة سعادة المتعاملين، وتحفيز ثقافة التميز والابتكار لدى الجميع.

من جهته، أكد الدكتور عبدالله بوسناد، المدير العام لجمارك دبي، أن الجمارك تستثمر في تطوير حلول رقمية وبرامج جمركية ولوجستية مبتكرة تهدف إلى تسهيل العمليات وتقليل التكاليف والوقت على المتعاملين، مشيراً إلى أن جهود الدائرة أثمرت تحقيق نسبة تتجاوز 90 % في مؤشر سعادة المتعاملين لحكومة دبي لعام 2024، ما يعكس التزامها المستمر بخدمة شركائها.

وعبّر المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عمر حمد بوشهاب، عن فخره بتحقيق المؤسسة المرتبة الأولى في مؤشر سعادة المتعاملين بنسبة 98.75 %، والمرتبة الأولى في مؤشر سعادة الموظفين بنسبة 96.7 % لعام 2024.

وأكد أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة التي جعلت إسعاد الإنسان أولوية قصوى، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس التزام المؤسسة المستمر بتحقيق رؤية دبي كمدينة السعادة وتعزيز جودة الحياة لجميع مواطني الإمارة.

وقال: ومع هذا الإنجاز، نعاهد قيادتنا ومجتمعنا على مواصلة مسيرة الابتكار والاستدامة في جميع مشاريعنا الإسكانية، والعمل على خلق مستقبل يزخر بالرخاء والاستقرار للجميع.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، أن حصول المؤسسة على المركز الثاني في مؤشر سعادة الموظفين لحكومة دبي للعام 2024 جاء بفضل رؤية وتوجيهات القيادة في تحقيق المراتب المتقدمة في كافة المجالات، وتسخير كافة الطاقات لخدمة الناس وإسعادهم، وأن سعادة الموظفين وعملهم ضمن بيئة محفزة على الإبداع والابتكار يمثلان أولوية.

وقال المطوع، إن سعادة الموظفين والمتعاملين غاية تسعى إدارة المؤسسة إلى تحقيقها عبر مواكبة تطلعاتهم، وتعزيز القدرات الاستباقية للموظفين والاستجابة المباشرة لتوقعات المتعاملين، بما يسهم في تنمية الأوقاف وخدمة الأيتام والمحجور عليهم، مع الحرص على بذل كافة الجهود لتطوير الخدمات وتعظيم الكفاءات والارتقاء بمعايير التميز الحكومي إلى مستويات تنافسية متقدمة لتبقى حكومة دبي أيقونة للتميز والريادة والإبداع.

وذكر المطوع أن هذا الإنجاز تحقق بفضل توجيهات عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والجهود الدؤوبة لفريق عمل أوقاف دبي، وسنعمل على الوصول إلى قمم جديدة ومراتب متقدمة على كافة المستويات، عبر ترسيخ مفهوم روح الفريق الواحد والعمل الجماعي بين الموظفين.