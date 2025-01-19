شرطة دبي تنظم ملتقى البراحة المجتمعي

تنظم اليوم القيادة العامة لشرطة دبي، فعاليات «ملتقى البراحة المجتمعي» في منطقة البراحة، ويمثل القيادة مجلس الروح الإيجابية، ومجلس مديري مراكز الشرطة، ومركز شرطة المرقبات، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين في مجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، وبمشاركة من متطوعي برنامج «الشرطي جارك».

ويهدف المُلتقى المجتمعي إلى تعزيز العلاقة والتواصل مع مختلف الجاليات المُقيمة بدبي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وتحقيق حياة سعيدة في الأحياء السكنية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين.