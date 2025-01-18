«طرق دبي» و«الوطني للأرصاد» يعززان التعاون والربط الإلكتروني

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأرصاد المصدر الرسمي لمعلومات الأرصاد الجوية والزلزالية، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي بينهما وإرساء دعائم التعاون المشترك.

وتنص الاتفاقية على التعاون المشترك بين الجهتين وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الاختصاص، وربط بيانات المركز الوطني للأرصاد مع مركز التحكم الموحد في هيئة الطرق والمواصلات، للاستفادة من عمليات التنبؤ والتحذير المبكر في إمارة دبي بشكل استباقي وفعال.

ووقع مذكرة التفاهم التي جرت على هامش منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع 2025، كل من: المهندسة منى عبدالرحمن العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، والدكتور عبد الله أحمد المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ومن جانبه، قال عبد الله المندوس: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز دور المركز الوطني للأرصاد في توفير البيانات الأرصادية والزلزالية الدقيقة من خلال الربط الإلكتروني مع مركز التحكم الموحد في الهيئة، سنتمكن من تحسين استباقية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحوادث الطبيعية والأحوال الجوية، مما يسهم في تعزيز سلامة الطرق والمواصلات في إمارة دبي».

وأضاف المندوس: «هذا التعاون سيتيح لنا تقديم تحذيرات مبكرة ودقيقة للجهات المعنية، مما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتوفير بيئة آمنة للمجتمع. كما يعزز من قدرة المركز على توظيف تقنيات الأرصاد بشكل مبتكر، ويسهم في تحسين استجابة الجهات المختلفة للتحديات الطبيعية في الوقت المناسب».

واستطردت منى العصيمي: «تسهم هذه الشراكة في تعظيم الاستفادة من خلال الحصول على توقعات الحالة الجوية بشكل أسرع وأدق، وذلك عبر مشاركة معلومات التنبؤات والأحوال الجوية عبر الأنظمة الإلكترونية في المركز، مما يعزز من الاستباقية في التعامل مع حالات التقلبات الجوية، ونشر الرسائل التوعوية والتحذيرية للجمهور لضمان انسيابية التنقل على الطرق بإمارة دبي، وبالتالي ترجمة التوجهات الحكومية في مواصلة تعزيز البنية التحتية وجودة الحياة، لتكون دبي المدينة الأكثر استدامة وجاذبية للعيش».