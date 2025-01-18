شرطة دبي تلتقي بالمواطنين والمقيمين وتُعرفهم بمبادرة «على دربك»

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمبادرة «على دربك»، بالتعاون مع مجالس الأحياء، لقاءً مع المواطنين والمقيمين في مجلس الخوانيج، لتعريفهم بمبادرة «على دربك»،.

وذلك في إطار حرصها الدائم على تفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات حول خدمات شرطة دبي، إلى جانب تعريفهم بالخدمات المقدمة للجمهور.

وتأتي مبادرة «على دربك» بالشراكة بين شرطة دبي وشركات التزويد بالوقود في إمارة دبي (شركة بترول الإمارات الوطنية - إينوك، شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك، مؤسسة الإمارات العامة للبترول - إمارات)، لتقديم 6 خدمات للسائقين تتمثل في:

خدمة تقارير الحوادث المرورية البسيطة، تقارير الحوادث ضد مجهول، وخدمة تصليح المركبات، وخدمة المعثورات والمفقودات إلى جانب خدمة «عين الشرطة»، وخدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية «Ecrime».

وحول اللقاء، قال النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس مبادرة «على دربك»، هذا اللقاء سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة في ضرورة التواصل المباشر الفعّال والبنّاء مع المتعاملين، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم، لافتاً إلى أن شرطة دبي تأخذ كافة الآراء والمقترحات المقدمة لها من أفراد مجتمع دبي بعين الاعتبار وتتابعها، وأن مكاتب شرطة دبي مفتوحة وجاهزة دائماً للتواصل مع الجميع في مختلف الأوقات.