«كهرباء دبي» والبلدية تبحثان التعاون المشترك والمبادرات المستقبلية

التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يسهم في دعم رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي مدينة مستدامة وذكية. كما تناول الاجتماع المبادرات المستقبلية والمشاريع المشتركة، خاصة في مجالات الاستدامة، والبنية التحتية، والطاقة النظيفة والمتجددة.

ورحب معالي الطاير بمروان أحمد بن غليطة، شارحاً عمل الهيئة وأنشطتها وتطورها والتقدم المستمر في خدماتها، مؤكداً حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على ترجمة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع بلدية دبي.

وقال معالي الطاير: «يأتي اللقاء تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ضرورة تضافر الجهود بين جميع الهيئات والمؤسسات والدوائر للوصول بالأداء الحكومي إلى أعلى المستويات الممكنة من التكامل والتميز.

حيث نعمل وفق هذا النهج لتعزيز التواصل مع جميع المؤسسات الحكومية، لا سيما بلدية دبي لدعم مسيرة التنمية المستدامة، كما نسعى إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال تقديم حلول عملية للتحديات البيئية بما يتماشى مع الأهداف البيئية المحددة في الأجندة الحكومية.

ويعكس تعاوننا مع بلدية دبي التزامنا المشترك بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية». من جانبه، ثمّن المهندس مروان أحمد بن غليطة جهود هيئة كهرباء ومياه دبي ودورها المحوري في توفير خدمات عالمية المستوى تدعم التوجهات المستقبلية للإمارة. وأكد أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين المؤسستين لتحقيق أهداف استراتيجية تصب في مصلحة دبي وسكانها».