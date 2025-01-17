مبادرة «تداوي» الإنسانية تعالج 3595 مريضاً معسراً مجاناً

أعلنت مجموعة تداوي الصحية في دبي أنها نجحت في تقديم العلاج المجاني لـ 3595 مريضاً خلال العام الماضي، من خلال مبادرتها الإنسانية «تداوي بالرحمة تداوي»، الأولى من نوعها في الدولة.

وتقدم المبادرة خدمة الفحوصات الطبية مجاناً للمرضى المعسرين من مختلف الجنسيات، وتسهم في علاجهم، يوم الجمعة من كل أسبوع، بمركز «تداوي» الصحي في منطقة ديرة بدبي.

وقال مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة: «إن المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، التي تستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاج دون مقابل لمحدودي الدخل وغير المؤمن عليهم صحياً».

وأضاف: استقبلت المبادرة منذ إطلاقها في شهر مارس الماضي آلاف المرضى، وأسهمت في توفير العلاج اللازم لهم، مشيراً إلى أن مجموعة تداوي أطلقت المبادرة من منطلق التزامها بمسؤوليتها المجتمعية ودورها الإنساني، أسوة بنهج قيادتنا الرشيدة، ورداً لجميل الوطن الذي يعلي قيم العطاء والخير والإنسانية بين جميع فئات المجتمع. وتأكيداً على أن الإمارات هي أرض الخير والعطاء.

وتابع: تستهدف المبادرة مد يد العون للحالات المرضية التي لا تستطيع تحمل كلفة الفحص الطبي وشراء العلاج، خصوصاً الحالات غير المؤمن عليها صحياً ولا تستطيع تحمل كلفة الفحص الطبي والعلاج.

وأوضح مروان حاجي ناصر أن مجموعة تداوي خصصت كادراً طبياً وتمريضياً متميزاً يستقبل المرضى ويجري لهم الفحوص الطبية اللازمة في كافة التخصصات الطبية ويقدم لها الدواء، لافتاً إلى أن الأولوية للحالات الطارئة والحرجة والأمراض المزمنة.

وكانت مجموعة تداوي الصحية أطلقت بالتعاون مع جمعية «بيت الخير» وإذاعة نور دبي برنامج «تداوي» الإذاعي في شهر رمضان الماضي، لعلاج 200 مريضٍ معسر، ووفر البرنامج علاجاً لأكثر من 50 مريضاً بكلفة بلغت مليوني درهم.