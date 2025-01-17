«ميثاق أمن المجمعات السكنية» يدعم توجه دبي المدينة الأكثر أمناً

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي وشركة ماجد الفطيم العقارية «ميثاق مشروع أمن المجمعات السكنية»، الهادف إلى دعم التوجه الاستراتيجي، لتكون مدينة دبي الأكثر أمناً على مستوى العالم. ووقع الميثاق من طرف القيادة العامة لشرطة دبي اللواء خبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومن طرف شركة ماجد الفطيم العقارية، أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وكبار الضباط في شرطة دبي، وعلي العبد الله مدير العلاقات الحكومية في شركة ماجد للفطيم. وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري أن الميثاق الذي تم إطلاقه في شهر مايو من العام الماضي 2024.

والذي انضم إليه العديد من المطورين العقاريين في إمارة دبي، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز التعاون، والتواصل مع المطورين باعتبارهم شركاء استراتيجيين في منظومة الأمن والأمان على مستوى إمارة دبي، بما يعكس السمعة العالمية للإمارة، التي تُعد وجهة لرجال الأعمال والمستثمرين.

كما أكد أن توقيع الميثاق يعكس أيضاً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على التواصل مع كل الشركاء الاستراتيجيين في مختلف القطاعات، ومنهم الشركاء في تطوير المجمعات السكنية على مستوى إمارة دبي، مبيناً أن الهدف الأسمى دائماً من الميثاق هو تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في أن تكون مدينة دبي الأكثر أمناً على مستوى العالم.