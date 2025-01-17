شرطة دبي تناقش «استشراف مستقبل تهديدات البنية التحتية الرقمية»

نظم مركز أمن المعلومات في المكتب التنظيمي للقيادة في شرطة دبي، جلسة حوارية بعنوان «استشراف مستقبل تهديدات البنية التحتية الرقمية»، لمناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية في التعامل والتصدي للاختراقات والتهديدات، التي قد تؤثر في البينة التحتية الرقمية، وذلك بمشاركة الموظفين المختصين والشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص.

وأكد المقدم الدكتور خبير سعيد ثاني المري، مدير مركز أمن المعلومات، أن الجلسة الحوارية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية استشراف المستقبل في العمل الشرطي والأمني في مختلف المجالات ومنها تلك التي تشهد تطوراً سريعاً كالأنظمة التقنية والرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأضاف المقدم الدكتور خبير سعيد ثاني المري، أن الجلسة تهدف إلى تبادل الخبرات والآراء مع المختصين للحصول على أفكار تسهم في استشراف المستقبل، وتدعم الابتكار، وتحقيق الريادة والتميز في العمل الشرطي والتقني، بما يحقق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وأضاف أن الجلسة تأتي أيضاً في إطار تعزيز التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين العاملين في القطاع الرقمي الذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي تشهد نمواً كبيراً على مستوى العالم، وتفرض تحديات مستمرة على مستوى العمل الأمني والشرطي وعلى المستوى المجتمعي.

3 محاور

وتضمنت الجلسة الحوارية ثلاثة محاور رئيسية ناقش المحور الأول «التحديات والأولويات المستقبلية في مواجهة التهديدات الأمنية»، فيما ناقش المحور الثاني «التوجهات المستقبلية في التصدي للاختراقات»، في حين ناقش المحور الثالث «الفرص المستقبلية في تعزيز عملية نشر ثقافة الجاهزية وأمن والمعلومات».