شرطة دبي تنظم ورشة عمل حول برنامج تصفير البيروقراطية

افتتح اللواء أحمد بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، رئيس فريق تصفير البيروقراطية في شرطة دبي، فعاليات ورشة العمل التخصصية للمديرين التنفيذيين في شرطة دبي، حول برنامج «تصفير البيروقراطية»، تحت شعار «نحو حكومة أكثر كفاءةً وابتكاراً»، وذلك في مسرح الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي.

وحضر ورشة العمل التي نظمها فريق تصفير البيروقراطية في شرطة دبي، بالتعاون مع فريق برنامج تصفير البيروقراطية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، عدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومُقدم الورشة هشام أميري، المدير التنفيذي لتطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية في قطاع الخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد اللواء ابن غليطة في كلمة افتتاح الورشة، أن الهدف منها هو التعرف إلى استراتيجية الدولة في تصفير البيروقراطية في الخدمات والمعاملات، وإعادة النظر في العمليات الإدارية واختصارها بما يُسهم في تسريع تقديم الخدمات للمتعاملين وتقليل التكلفة المالية.

وأشار إلى أن الورشة تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء لرفع الوعي ببرنامج تصفير البيروقراطية، وفي إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي أمر بتشكيل فريق تصفير البيروقراطية في شرطة دبي، على مواكبة استراتيجية وتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا المجال، وتطبيق أفضل الممارسات بما يُحقق الريادة في العمل الحكومي.

وعقب كلمة اللواء ابن غليطة، قدم هشام أميري ورشة العمل، واستهلها بالحديث عن الرحلة الاستثنائية لحكومة دولة الإمارات في التميز، وتحولها من حكومة إلكترونية إلى ذكية ثم رقمية، وصولاً إلى إطلاق نموذج تطوير الخدمات الحكومية «خدمات 2.0».

كما تحدث أميري عن البيروقراطية في العمل الحكومي، وما تسببه من إشكاليات تتعلق بتكرار أو تعارض الاشتراطات والمتطلبات، أو تكرار تقديم نفس المستندات والبيانات، وكثرة الاشتراطات التي تتطلب موافقات، وتعدد الجهات المنسقة لإنجاز الإجراءات.

وفي ختام الورشة، سلم اللواء أحمد بن غليطة، هشام أميري درعاً تذكارية، مُثمناً المعلومات القيّمة التي قدّمها خلال الورشة.