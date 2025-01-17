ماريتا تشينغ تناقش استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات للتغيير الإيجابي

أكدت ماريتا تشينغ، رائدة الأعمال والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة aubot المعنية بتصنيع روبوتات التواصل عن بعد والأجهزة الروبوتية الخاصة بالرعاية والتمكين، على أهمية التحلي بالمثابرة والاجتهاد والإخلاص في العمل لتحقيق النجاح والوصول للأهداف التي يريد الأشخاص تحقيقها في حياتهم العملية.

وقالت خلال الكلمة الرئيسة بعنوان: «استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات من أجل التغيير الإيجابي»، والتي ألقتها ضمن فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دورته الحالية (العاشرة)، أنها بذلت الكثير من الجهد لتحقيق ما وصلت إليه حتى الآن في حياتها العملية حيث يلقبونها في أستراليا بـ «عبقرية أستراليا».

وذكرت ماريتا، وهي واحدة من أفضل 50 امرأة في التكنولوجيا وفقاً لمجلة فوربس، أن هناك العديد من الصفات يجب أن يتحلى بها الأشخاص لتحقيق النجاحات في أعمالهم أولها اليقين وحب الابتكار والبحث والتطوير والشغف في معرفة الجديد في الموضوعات المختصة، وعدم التوقف عنده بإضافات ابتكارية جديدة والانتقال إلى ما هو أهم وأكثر تطوراً.

وأشادت ماريتا بالبنية التحتية التي شاهدتها في دبي، والتطور الكبير في الجمال العمراني والتخطيط الحضري التي تتمتع بها المدينة، مشيرة إلى أنها دائماً ما تعرض الصور الخاصة بدبي لطلابها للاستفادة منها في تعليمهم لفنون الهندسة وجمال وابتكار المعمار.



