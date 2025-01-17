مسؤولون يؤكدون أهمية وضع حلول مبتكرة لوسائل نقل عامة لمدن المستقبل

أكد الخبراء في الجلسة النقاشية حول «المدن المستدامة بين الاقتصاد والبيئة»، والتي عقدت ضمن جلسات اليوم الختامي لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دورته العاشرة، أهمية وضع حلول فعالة ومبتكرة، للاعتماد على النقل العام كوسيلة أساسية للتنقل في مدن المستقبل، لما له من دور كبير في تعزيز جودة الحياة والتقليل من الآثار البيئية السيئة، التي قد تنتج على استخدام المركبات الخاصة في الحياة اليومية.

وأضافوا أن هناك جهات عديدة مسؤولة عن وضع تلك الحلول الفعالة المستدامة في مدن المستقبل، تتنوع بين التشريعات والإجراءات والمسؤولية المجتمعية من قبل الأفراد ممن يلتزمون بتطبيقها، واعتبار استخدام المواصلات العامة في التنقل سلوكاً يومياً يجب اتباعه والالتزام به.

وشارك في الجلسة عبدالمحسن إبراهيم كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وتيموثي باباندريو، خبير عالمي في التنقل والتقنيات الناشئة ومستقبل الحياة والعمل، خبير مستقبل التنقل، وفرانك وولترز، المدير العام، شركة تيجل بروجيكت جي إم بي إتش، برلين، وأدارت الحوار، ناتالي ليندو صحفية دولية، مقدمة فعاليات ومدربة إعلامية.

شبكات

وتحدث عبدالمحسن إبراهيم كلبت عن أهمية تعزيز شبكات المواصلات العامة في المدن، لما له من فائدة كبرى على الاقتصاد والمحافظة على البيئة وجودة الحياة، مشيراً إلى التطور الكبير والحداثة، التي شهدتها شبكة المواصلات العامة في دبي خلال السنوات الماضية، وكيف أصبح المترو والحافلات وسيلة تنقل يومية لمئات الآلاف من المستخدمين.

وألقى كلبت الضوء على مشروع الخط الأزرق لمترو دبي والأفكار الضخمة، التي تدعم تطلعات دبي للمستقبل، حيث يضم المسار الجديد 14 محطة على طول 30 كم، ويتوقع أن يصل عدد مستخدمي الخط الجديد 320 ألف راكب يومياً في عام 2040.

إشادة

من جانبه، أشاد تيموثي باباندريو بشبكة الطرق في دبي، وما تحققه من تنقل سهل لسكان المدينة وزائريها، مؤكداً أهمية وضع المدن العالمية مسألة تطوير وتحديث شبكات مواصلاتها العامة على جداول أجندتها التطويرية بصورة مستمرة، خدمة لسكانها وزائريها والبيئة بشكل عام.

بدوره، قال فرانك وولترز: «الحلول العظيمة هي فرص عظيمة أيضاً، وهو ما ينطبق على وجود شبكات مواصلات قوية وتشجيع مستخدميها على اعتياد التنقل من خلالها، وهي حلول تسهم في التقليل من الآثار السلبية للبيئة، وتركها على حالة جيدة لأجيال المستقبل».