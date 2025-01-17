«طرق دبي» و«إعمار العقارية» تعززان شراكتهما في تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع شركة إعمار العقارية، تكون بموجبها شريكاً منظماً لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دورته العاشرة، وذلك تتويجاً للتعاون والشراكة بين الجانبين في تنظيم المنتدى، الذي أكمل عقداً من الزمن على انطلاقته، وسط مؤشرات نجاح عالية من حيث عدد الحضور، بلغ عددهم 20000 مشارك، من 45 دولة، وأكثر من 500 متحدث من الخبراء والمتخصصين.

وقع المذكرة عن الهيئة، موزة سعيد المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية، رئيس اللجنة المنظّمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، فيما وقعها عن شركة إعمار العقارية، السيد أحمد ثاني المطروشي، المدير التنفيذي للشركة.

وبهذه المناسبة، أعربت المري عن سرورها بتوقيع اتفاقية الرعاية مع شركة إعمار العقارية لاستمرارية الشراكة في تنظيم المنتدى الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقالت المري: «عززت هيئة الطرق والمواصلات تعاونها مع شركة إعمار العقارية، لإقامة شراكة مميزة في تنظيم المنتدى، وساهم ذلك في نقل خبراتها وتجاربها الطويلة في مجال إدارة المشاريع الاستراتيجية الأيقونية مثل برج خليفة.

كما ساهمت في دعم أهداف المنتدى المتمثلة في تسليط الضوء على التجربة التنموية الرائدة والإنجازات اللافتة لإمارة دبي في مجال إدارة المشاريع واستدامتها، واتباعها أرقى المعايير العالمية في تنفيذ المشاريع العملاقة، إلى جانب الاطلاع على التجارب الناجحة وتبادل المعرفة بين كبار المسؤولين وصناع القرار في هذا المجال الحيوي».

من جانبه، قال أحمد ثاني المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية: «يمثل منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع منصة عالمية رائدة تسلّط الضوء على الإنجازات الاستثنائية، والقفزات النوعية التي حققتها دبي في مختلف المجالات من خلال اعتمادها أفضل الممارسات العالمية والارتقاء بها نحو مستويات أرقى أسهمت في توفير البنية التحتية الصلبة والقاعدة المعرفية الرصينة لتطوير وتنفيذ المشاريع بمختلف أنواعها».

وأضاف المطروشي أن الإمارة قد نجحت في إنجاز مشاريع سبّاقة أصبحت مدعاة فخر واعتزاز وتجسيداً حقيقياً لقيم الطموح والإيجابية. ومن خلال رعاية (إعمار العقارية) لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، كشريك منظّم، فإننا نقدم صورة مميزة عن إمكاناتنا الكبيرة في تنفيذ المشاريع العملاقة التي تشكل روافد قوية للنمو الاقتصادي، وتسهم في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة، مؤكداً أن الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، تأتي في إطار مساعينا لتحقيق الابتكار في إدارة المشاريع.