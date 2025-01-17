محمد بن راشد: العالم العربي قادر على نهضة علمية تستفيد من أدوات المعرفة وتقنيات المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة تكريم الفائزين بلقب جائزة «نوابغ العرب 2024»؛ أن العالم العربي قادر على نهضة علمية وحضارية جديدة تستفيد من أدوات المعرفة وتقنيات المستقبل وأن القادم أفضل للعقول العربية في المنطقة والعالم، خاصة الشباب بمواهبهم الواعدة.

والذين يتطلعون إلى نوابغ العرب كقدوة ويستلهمون تجاربهم المتميزة كمسار للنجاح. وقال سموه، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» بمناسبة تكريم الفائزين بلقب جائزة «نوابغ العرب 2024»:

«كرمنا اليوم «نوابغ العرب» في متحف المستقبل.. نعتز بهم وبما قدموه من إسهامات رائدة في العلوم والآداب والثقافة والاقتصاد والطب والفنون والعمران والمجتمع المعرفي العالمي.. بجهودهم يكتب العرب فصولاً جديدة من الحضارة والعلم والإبداع».

عقول عربية

وتشكل جائزة «نوابغ العرب» المبادرة الأكبر عربياً لتكريم العقول العربية الفذة في ستة قطاعات حيوية لاستئناف الحضارة العربية وتعزيز مساهمتها في مسيرة الحضارة الإنسانية؛ وهي: الطب، والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الطبيعية، والاقتصاد، والعمارة والتصميم، والأدب والفنون.

وتحتفي «نوابغ العرب» التي أصبحت بمثابة «نوبل العرب» بإنجازات المبدعين والمتميزين العرب وتكرمهم وتلقي الضوء على ما حققوه من إنجازات استثنائية تستعيد العصر الذهبي والموقع الريادي للمنطقة العربية في المجتمع المعرفي العالمي والحضارة الإنسانية.

وللعام الثاني على التوالي، واصلت الجائزة إبراز منجزات وإبداعات العقول العربية الملهمة للشباب والمواهب والكفاءات في العالم العربي لتعزيز المساهمة العربية في الإرث الحضاري والمعرفي الإنساني.