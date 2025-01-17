رؤية دبي للمستقبل تتميز بثبات الهدف

أكد أفضل عزيز، الرئيس التنفيذي لشركة Conspiracy Of Love المتخصصة في مجال تحقيق الأهداف، خلال كلمة رئيسة بمنتدى دبي لإدارة المشاريع أن تحقيق الأهداف المنشودة يأتي بعد توفير أدوات عملية وأخرى شخصية في حياة الأفراد، ولا يجب الاكتفاء بذلك فقط بل يتوجب على المؤسسات الناجحة إيجاد المنصات الحوارية والتدريبية وتمكين الموظفين واكتشاف الجوانب الإبداعية وتنميتها.

وقال عزيز: «يتميز رئيس الشركة الناجح بقدرته على قوة تحديد الأهداف وتصنيفها حسب التالي: هدف المنظمة، الهدف الشخصي، معرفة الأزمات التي تواجه الهدف وكيفية إدارتها».

وقال عزيز: «نحتاج لمثال عالمي يوضح لنا كيف يكون الهدف وكيف نصل إلى النتيجة، والمثال الذي أفتخر بالحديث عنه هو إمارة دبي وكيف أن رؤية هذه الإمارة للمستقبل تتميز بثبات الهدف ومصدر ذلك هو القيادة، وأتمنى من الجميع في دبي أن يقوموا بتصدير تجربة الشجاعة والإلهام لجميع مدن العالم».

وتحدث عزيز عن مهنة إدارة المشاريع وكيف أصبحت مطلوبة في سوق العمل على المستوى الدولي، وفي الوقت ذاته تحتاج هذه المهنة إلى العديد من المهارات والإمكانيات والمعرفة بكل ما يستجد في العالم مثل الطاقة النظيفة، الاهتمام بحلول تغير المناخ، والطاقة المستدامة، حيث أصبح العملاء والمستثمرون يبحثون عن خبراء ومختصين في مجال إدارة المشاريع، يتميزون إلى جانب ما ذكر باستقلالية الفكر والإتقان وخدمة الآخرين ورفع الإنتاج والالتزام بالهدف المحدد.