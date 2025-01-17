معهد «بي إم آي» شريك لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع «معهد إدارة المشاريع» (PMI)، وذلك على هامش الدورة العاشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع 2025، وتنص المذكرة على شراكة «معهد إدارة المشاريع» في تنظيم فعاليات وأنشطة منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دوراته المستقبلية، والترويج له خلال مؤتمرات المعهد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتشاور حول الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمسؤولين للموضوعات والمجالات ذات الصلة.

وقع مذكرة التفاهم علي لوتاه، مدير إدارة شؤون البنية التحتية والتخطيط الحضري في هيئة الطرق والمواصلات، نائب رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، وبيير لو مان، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع.

مذكرة

وقال علي لوتاه: «يسرنا توقيع مذكرة التفاهم مع «معهد إدارة المشاريع» الشريك الاستراتيجي للمنتدى في الدورة الحالية، والدورات الماضية، ما يعكس استمرارية تعاون وحرص «معهد إدارة المشاريع» (PMI) على أن يكون شريكاً استراتيجياً في مسيرة نجاح المنتدى والدور المحوري له في استقطاب المتخصصين وصناع القرار وكبار المسؤولين في إدارة المشاريع واستدامتها».

وأكد لوتاه أن مذكرة التفاهم تخدم رؤية الهيئة في تطور أجندة المنتدى، واستدامة نجاحه، ليكون منصة لتبادل المعرفة والخبرات وطرح أفضل حلول الابتكار، في مجال إدارة المشاريع وتشغيلها وفق أفضل الأساليب والمعايير الدولية.