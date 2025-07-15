«فرجان دبي» تعزز الروابط وتثري تجربة الأطفال

تواصل «فرجان دبي» فعالياتها وبرامجها الصيفية بنجاح كبير، في ظل المشاركة الواسعة في أنشطتها، وتنوّع برامجها المجتمعية والترفيهية، التي تهدف إلى تعزيز الروابط بين سكان الأحياء، وإثراء تجربة الأطفال واليافعين، وصقل معارفهم خلال عطلتهم الصيفية.

حيث تضم هذه الفعاليات الموسم الثالث من «المخيم الصيفي 2025»، بمشاركة أكثر من 620 طفلاً، ومبادرة نادي الفرجان، في فرجان البرشاء والطوار والورقاء، بمشاركة نحو 250 طفلاً، إضافة إلى حملة ثلاجة الفريج.

وقالت علياء الشملان مديرة «فرجان دبي»، إن هذه المشاركة الواسعة في فعاليات فرجان دبي الصيفية، وتواصلها بنجاح، تحفز مزيداً من الروح الإيجابية طوال الصيف، حيث حرصنا على أن تكون فعالياتنا لهذا العام متنوعة، لخلق بيئة مجتمعية تتفاعل بحيوية وفرح وتكاتف.

وأضافت: «تعكس فعاليات فرجان دبي في الصيف، التزامنا بالمساهمة في بناء مجتمع يتفاعل فيه الجميع، لتحويل أحيائنا إلى مراكز نابضة بالحياة والنشاط والتكاتف، وهدفنا من تنوع فعاليات هذا العام، يأتي ضمن رؤية لتلبية احتياجات جميع الفئات.

ولتكون أنشطتنا منصة حقيقية لتعزيز القيم وصقل المهارات والمعارف، وتحفيز الجميع على المشاركة والتفاعل، إضافة إلى تعزيز قيم التراحم والتكافل المجتمعي».

ووجهت علياء الشملان شكرها إلى شركاء فرجان دبي، من الرعاة الداعمين لمختلف أنشطتها الصيفية، مؤكدة على دورهم وأثرهم الكبير في الارتقاء بالفعاليات والبرامج وتنوعها، وزيادة الإقبال على المشاركة فيها.

مخيم صيفي

وتتواصل فعاليات «المخيم الصيفي 2025» في موسمه الثالث، بمشاركة أكثر من 620 طفلاً وطفلة، تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاماً، حيث أطلقته «فرجان دبي»، و«خدمة الأمين»، في 7 يوليو الجاري، ويستمر حتى 24 من الشهر ذاته، ليحمل في برنامجه تنوعاً كبيراً بالأنشطة النابضة بالحيوية، والتي تشمل الأنشطة الرياضية والتعليمية والفنية، ما يسهم في صقل مهارات المشاركين، وتحفيزهم على الابتكار والتفاعل.

ويهدف المخيم الصيفي إلى تنمية مهارات الأطفال الفنية والحياتية، وتعريفهم بعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة، وذلك تحت إشراف مواهب إماراتية متخصصة، وفي مواقع قريبة من منازلهم، ما يضمن بيئة تعليمية محفزة ومريحة.

ويشتمل المخيم هذا العام على أربعة محاور رئيسة، وهي: الحس الأمني، الذي يوعّي الأطفال بدور خدمة الأمين، ويعزز حسهم الأمني، والترابط المجتمعي، والموروث الشعبي، ويركز على تعزيز القيم المجتمعية، وإحياء التراث الإماراتي.

وكذلك أبطال دبي الصغار، ويعمل على توفير تجارب عملية مع الدفاع المدني والشرطة وإسعاف دبي، بالإضافة إلى المهارات المستقبلية، التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال ومهارات الطبخ والنجارة.

بيئة محفزة

وكانت «فرجان دبي» قد أطلقت في 24 يونيو الماضي، برنامج التدريبات الصيفية لنادي الفرجان لكرة القدم، للفئات العمرية من مواليد 2009 وحتى مواليد 2019.

وذلك بالشراكة مع أكاديمية هاتريك، حيث تستمر التدريبات، بمشاركة نحو 250 من الأطفال واليافعين، حتى 30 سبتمبر المقبل، في 3 مدارس بإمارة دبي، هي مدرسة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار، ومدرسة حمدان بن راشد بالورقاء، ومدرسة القيم بمنطقة البرشاء 2.

وشهد البرنامج إقبالاً كبيراً من الأسر على إشراك أبنائهم في التدريبات الصيفية لناي الفرجان، إيماناً منهم بدوره في توفير بيئة رياضية محفّزة داخل الأحياء السكنية، تمكّن الأطفال والشباب من ممارسة الرياضة، ضمن إطار احترافي، يشمل جميع الأعمار، ويعمل على تنمية وصقل المواهب.

ويعكس البرنامج حرص «فرجان دبي» على مواكبة مبادراتها لاحتياجات مختلف الفئات العمرية، وتقديم تجربة رياضية متكاملة، داخل بيئة مجتمعية ملائمة، إضافة إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية دمج الرياضة في حياة الأطفال واليافعين.

لمسة إنسانية

ومن ضمن المبادرات المميزة، أطلقت «فرجان دبي»، بالتعاون مع «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وبدعم من «سقيا الإمارات»، و«بنك الإمارات للطعام»، في 23 يونيو الماضي، النسخة الثانية من الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج»، بهدف توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، للتخفيف من تأثيرات حرارة الصيف فيهم، وتعزيز قيم التكافل والتراحم في مجتمع دبي.

وتتواصل الحملة، التي تستمر حتى 23 أغسطس المقبل، لتغطي مختلف مناطق إمارة دبي، وتستهدف عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة للشوارع والطرق، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، مثل الجفاف والإجهاد الحراري.

وتعتمد «فرجان دبي» في تنفيذ الحملة، على تسيير سيارات مبردة، تجوب مختلف مناطق إمارة دبي، لتوزيع المياه والعصائر والمثلجات على العاملين في المواقع الخارجية.

وتتضمن الحملة أيضاً، توفير ثلاجات ثابتة في سكنات العمال، مزودة بالمياه والعصائر والمثلجات، بما يعزز من أثر المبادرة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، كما تستقطب حملة «ثلاجة الفريج»، متطوعين من مختلف شرائح المجتمع، للمساهمة في تنفيذ عمليات التوزيع.

وتجسد الحملة مساعي «فرجان دبي»، في تعزيز التزام أبناء الأحياء السكنية في دبي بمسؤوليتهم المجتمعية، خصوصاً تجاه فئة العمال، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في عملهم.