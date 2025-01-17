تخريج 26 منتسباً بالدفعة الثانية لـ«الدبلوم المهني - المدقق الحكومي»

احتفلت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية بدبي بتخريج منتسبي الدفعة الثانية من برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» الذي تم إطلاقه بهدف تأهيل المدققين الحكوميين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم للنجاح والتميز في مجال أعمال الرقابة.

وحصل الخريجون البالغ عددهم 26 منتسباً من 16 جهة حكومية في دبي، على شهادة «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» المعتمدة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية. وفي هذه المناسبة، قال عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي:

«إن تخريج الدفعة الثانية من برنامج الدبلوم المهني - المدقق الحكومي هو ثمرة عمل جاد ومستمر، يعكس حرصنا الدائم على رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجال الرقابة المالية وتعزيز النزاهة والشفافية في الأداء الحكومي، فهذا البرنامج يعد حجر الزاوية في تعزيز قدرة مؤسساتنا على تحقيق أعلى معايير المحاسبة والتدقيق المالي، ما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع في أداء الحكومة ومواردها.

ومن خلاله، نسعى إلى تزويد المشاركين بالمعرفة المتقدمة والأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم في التدقيق والرقابة على العمليات المالية الحكومية، وذلك تماشياً مع توجهات حكومة دبي التي تؤمن بأهمية التعليم المستمر والتطوير المهني كسبيل للارتقاء بالأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة».

من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يأتي دعم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لهذا البرنامج وتعاونها مع جهاز الرقابة المالية بدبي، تماشياً مع رؤية حكومة دبي في تعزيز الشفافية والنزاهة ورفع كفاءة الأداء لتقديم أفضل الخدمات الحكومية عبر جميع الجهات، ما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية، وترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال العمل الحكومي».

وأضاف: «حقق برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» نجاحاً لافتاً في إعداد مجموعة متميزة من المدققين الحكوميين المتخصصين في الرقابة المالية، من خلال صقل مهاراتهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتحقيق التميز في مجال الرقابة المالية، ونتطلع إلى دورهم في الارتقاء بمنظومة الرقابة المالية وحماية المال العام».

رفع الكفاءة

ويستهدف البرنامج حديثي التخرج من المؤسسات التعليمية المعتمدة، والمرشحين للعمل في التدقيق لدى الجهات الحكومية، وموظفي إدارات التدقيق لدى الجهات الحكومية في الدولة ممن يمتلكون خبرة لا تزيد على سنتين في مجال التدقيق.

ويهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية وتطوير المدققين على مستوى جهاز الرقابة المالية بشكل خاص وحكومة دبي بشكل عام، ورفع كفاءتهم، والمحافظة على الكفاءات المتميزة وتعزيز الولاء الوظيفي، إلى جانب إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة للعمل كمدققين، وتقديم الدعم اللازم لحصولهم على الشهادات المهنية في تخصصهم، ما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في إطار الرقابة المالية.

وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمتدربين للعمل جنباً إلى جنب مع الخبراء والمختصين المهنيين والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم المهنية، واكتساب المعرفة بأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية الحكومية.

مرحلتان

ويتكون البرنامج من مرحلتين: مرحلة تدريب نظري ومرحلة تدريب عملي، بإجمالي مدة تصل إلى 90 يوماً لكلتا المرحلتين، ويمنح المشاركون الذين استوفوا جميع الشروط في نهاية البرنامج شهادة الدبلوم المهني – المدقق الحكومي المعتمدة من كل من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجهاز الرقابة المالية بدبي.

جدير بالذكر أن برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» يضم 27 محوراً تدريبياً لتعزيز المهارات الإدارية والفنية للمشاركين، تركز على حكومة المستقبل والتوجهات والخطط الاستراتيجية للدولة والإدارة الحكومية الحديثة والتدقيق الفعال، بالإضافة إلى مبادئ تدقيق الالتزام والتشغيل والأداء ونظم المعلومات، ومبادئ ومعايير التدقيق على القوائم المالية.