4 مدن صينية في اختبارات تحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة

شهد فريق فني من هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً اختبارات ميدانية لتحالفات الشركات المشاركة في الدورة الرابعة لمسابقة «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة» 2025، والتي تصل قيمة جوائزها إلى 3 ملايين دولار أمريكي. وقد أُجريت هذه الاختبارات في طرق وشوارع أربع مدن مختلفة في الصين.

وتفصيلاً، قال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، رئيس لجنة التنظيم لمؤتمر التنقل ذاتي القيادة: تمحورت أهداف الزيارة، التي قام بها الفريق الفني إلى الصين حول أربعة أهداف، هي:

1) تنفيذ اختبارات ميدانية شاملة على المركبات ذاتية القيادة التابعة لتحالفات الشركات المشاركة في "تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2025،" وذلك بهدف تقييم أدائها التقني والتشغيلي ضمن بيئات واقعية ومحكمة، وبما يتماشى مع معايير التحدي ومتطلبات السلامة.

2) تمكين فرق العمل من تكوين فهم عميق لقدرات كل شركة من خلال المتابعة الميدانية لتقنياتهم وتجربة حلولهم بشكل مباشر، مما يعزز القدرة على التقييم الموضوعي واستيعاب الإمكانات الفعلية لكل نظام ذاتي القيادة.

3) زيارة مقرات ومصانع ومراكز التحكم الخاصة بالشركات المشاركة بهدف التعرف إلى بيئة عملهم الداخلية، وآليات التشغيل والدعم الفني لديهم، بالإضافة إلى بناء علاقات استراتيجية طويلة المدى وترسيخ الثقة المتبادلة ً تمهيدًا لإمكانية الشراكة المستقبلية في مشاريع التنقل الذكي بدبي.

4) تحديد الخطوات القادمة من التحدي عبر مناقشة المخرجات الميدانية وتقييم جاهزية التنفيذ في إمارة دبي.

وأضاف بهروزيان: "تضمنت الزيارات الميدانية لمقرات تحالفات الشركات المشاركة في التحدي، الواقعة في أربع مدن صينية، وهي: (قوانغتشو، شيان، قوييانغ، وسوتشو)، إجراءات لتقييم الشركات المذكورة بمشاركة الفريق الفني للهيئة المكوّن من (9) أفراد ولجنة التحكيم الاستشارية FEV Consulting) وArthur D. Little) وخبراء متخصصين في النقل ذاتي القيادة. وقد اختيرت (5) مركبات ذاتية القيادة من فئات مختلفة شملت تاكسي ذاتي القيادة، وحافلتان ذاتية القيادة، ووسيلة نقل مائية ذاتية القيادة، وآلية نقل لوجستي لإجراء الاختبارات عليها وذلك من خلال منهجيات تقييم موضوعية وأجهزة قياس عالية الدقة، بالإضافة إلى رصد مباشر من قبل الفريق الفني، أدلى بها أعضاء لجنة التحكيم".

هذا وقد طوّرت الهيئة منهجية الاختبارات الميدانية، التي أجراها فريق العمل على المركبات المشاركة في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2025، حيث صُنِّفَت الاختبارات إلى ثلاثة أنواع رئيسة بناءً على بيئة التشغيل:

•tاختبارات عند الثبات (المركبة بحركة محدودة): شملت هذه الاختبارات تقييم الأنظمة أثناء توقف المركبة، مع التركيز على تغطية أجهزة الاستشعار، واكتشاف النقاط العمياء، والتحقق من ميزات السلامة والطوارئ، واستخدام التطبيق الإلكتروني. وقد أُجريت (5) اختبارات لكل مركبة ضمن هذه الفئة.

•tاختبارات ضمن حركة مرور مختلطة (القيادة على الطرق العامة): هدفت هذه الاختبارات إلى قياس أداء المركبات في ظروف واقعية على الطرق العامة، مثل التكيف مع السرعة، وتجاوز المركبات الأخرى، والتعامل مع إشارات المرور والدوارات. كما تضمنت اختبارات خاصة بوسائل النقل المائية كالكشف عن القوارب والملاحة في الموانئ. وقد نُفِّذَ (17) اختباراً لكل مركبة برية و(6) اختبارات لكل مركبة بحرية.

•tالاختبارات في بيئة مخصصة (القيادة في بيئة خاضعة للتحكم): جرى خلال هذه الاختبارات محاكاة سيناريوهات محددة مثل رحلة المستخدم الكاملة والتفاعل مع المشاة ومستخدمي الطريق، بالإضافة إلى اختبارات التوقف والإبحار، والتحكم عن بُعد. وقد شملت هذه الفئة (3) اختبارات لكل مركبة برية و(7) اختبارات لكل مركبة مائية أو لوجستية.

وفي السياق ذاته، تنظم هيئة الطرق والمواصلات مؤتمر (دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة) بدورته الرابعة 2025 تحت شعار "إعادة تعريف النقل: المسار نحو التنقل الذكي" في الفترة من 24 – 25 سبتمبر المقبل وذلك برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويعتبر هذا الحدث الأول من نوعه على مستوى العالم، كما يعد منصة عالمية تجمع أبرز الخبراء في مجال التنقل ذاتي القيادة من مُشَرّعي السياسات، ومطوري التقنيات، والباحثين، والأكاديميين المتخصصين في هذا المجال وفي مجالات أخرى ذات صلة. يهدف المؤتمر إلى تسريع التحول نحو التنقل الذكي ذاتي القيادة، حيث تسعى دبي لجعل 25% من جميع الرحلات ذكية وذاتية القيادة بحلول عام 2030.