نوابغ العرب 2024 .. منارة علمية تضيء سماء الإبداع العربي

شهد حفل تكريم "نوابغ العرب 2024"، الذي انطلق من رحاب متحف المستقبل في دبي، اليوم الخميس، تجمعا لمجموعة من ألمع العقول العربية في مختلف المجالات، إلى جانب عائلاتهم وممثلي وسائل الإعلام، حيث أضفى هذا الصرح العلمي رمزية خاصة على الحدث، الذي جسّد التقاء الإبداع العربي مع رؤية الإمارات الطموحة نحو مستقبل واعد يقوده العلم والمعرفة.

وقد غمرت مشاعر الفخر والاعتزاز أجواء الحفل، الذي جسّد دور الإمارات الريادي في تكريم المبدعين العرب، ودعم مسيرة العلم والمعرفة في المنطقة، حيث عبر الفائزون عن سعادتهم الغامرة بهذا التكريم، مؤكدين أهمية الاستثمار في العلم والمعرفة، ودورهما في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

كما شددوا على أهمية تشجيع ودعم العقول الشابة المتميزة في المنطقة، مؤكدين على دورها المحوري في تعزيز مكانة العالم العربي كمركز للتميز العلمي والثقافي، وفتح آفاق جديدة للابتكار والإسهام في التنمية المستدامة.

فقد أعرب البروفيسور ياسين آيت سحالية، الفائز بجائزة نوابغ العرب في الاقتصاد، أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة برينستون، عن امتنانه العميق لهذا التكريم، الذي اعتبره ثمرة سنوات من العمل الدؤوب، مشيدا بدور كل من ساهم في مسيرته العلمية، من معلمين وزملاء وطلاب.

وأكد أن هذه الجائزة ليست إنجازا فرديا، بل هي نتاج جهود جماعية، مشددا على أهمية دعم الأسرة والمحيطين به في تحقيق هذا النجاح؛ كما دعا البروفيسور آيت سحالية الشباب العربي إلى السير على خطى العلماء العرب الأجلاء، أمثال الخوارزمي والبيروني وابن خلدون، لإثراء الحضارة الإنسانية بإبداعاتهم.

وأعرب البروفيسور عمر ياغي أستاذ الكيمياء بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، والحائز على جائزة نوابغ العرب في العلوم الطبية، عن فخره بهذا التكريم الذي يُسلّط الضوء على إنجازاته في مجال الكيمياء على مدى 30 عاما، داعيا الشباب إلى الاجتهاد والمثابرة في طلب العلم، واستغلال الفرص المتاحة لتطوير مهاراتهم والسعي نحو التميز.

وأكد على أهمية توفير بيئة محفزة للإبداع، لتمكين الشباب من الإسهام في تقدم المعرفة، معربا عن سعادته بالفوز بهذه الجائزة من دولة عربية رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

أما البروفيسور أسامة خطيب أستاذ بجامعة ستانفورد، الفائز بالجائزة عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، فقد أشاد بدور الإمارات في استقطاب الكفاءات العالمية لبناء مستقبل واعد، مؤكدا أن هذه الجهود ستعود بالنفع على العالم العربي والعالم أجمع، كما ثمن رؤية الإمارات في تطوير البنية التحتية وجذب العلماء والباحثين.

وأكد سعادة سعيد النظري الأمين العام لنوابغ العرب، على أهمية هذه الجائزة في تسليط الضوء على الإمكانات العلمية في المنطقة العربية، وجذب الكفاءات المتميزة، مشيرا إلى أن مبادرة نوابغ العرب تسعى إلى خلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار، لتصبح هذه الجائزة من أهم الطموحات للعلماء والمفكرين والفنانين العرب.

وتعد جائزة "نوابغ العرب"، علامة فارقة في مسيرة العلم والمعرفة في الوطن العربي، وشاهدة على إرادة الإمارات في دعم المبدعين العرب، وتمكينهم من الإسهام في بناء مستقبل أفضل للمنطقة وللعالم.





