محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة "نوابغ العرب 2024"

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في متحف المستقبل بدبي، الفائزين الستة بلقب جائزة "نوابغ العرب 2024"؛ المبادرة الأكبر من نوعها عربياً لتكريم العقول العربية المتميزة ودعمها وتمكينها من توسيع دائرة مساهماتها المتميزة وإنجازاتها النوعية عربياً وعالمياً.

وأكد سموه أن العقول العربية الفذة التي تستحق التقدير والدعم هي منارات للإبداع والإنجاز والتميّز، وأن العالم العربي يتطلع إلى استدامة الأثر الإيجابي لمنجزات أبنائه في ميادين العلم والمعرفة والثقافة والعمران، من خلال مشاريع استراتيجية كمبادرة "نوابغ العرب"، لأنهم يسهمون في بناء الإنسان وإثراء المعرفة وتصميم مستقبل أفضل للبشرية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "كرمنا اليوم "نوابغ العرب".. في متحف المستقبل.. نعتز بهم وبما قدموه من إسهامات رائدة في العلوم والآداب والثقافة والفنون والعمران والتنمية والمجتمع المعرفي العالمي.. هذه خطوة ملموسة لاستئناف حضارتنا العربية ومضاعفة مساهمة منطقتنا في الحضارة الإنسانية."

وأضاف سموه: "الإخوة والأخوات.. نبارك معاً للفائزين بجائزة "نوابغ العرب 2024”: البروفيسور أسامة خطيب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والفنان ضياء العزاوي عن فئة الأدب والفنون، والبروفيسور عمر ياغي عن فئة العلوم الطبيعية، والبروفيسورة ياسمين بلقايد عن فئة الطب، والمهندس سهل الحياري عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور ياسين آيت سحالية عن فئة الاقتصاد.. وندعوهم لمواصلة إسهاماتهم ومنجزاتهم التي تلهم الملايين في منطقتنا والعالم."

وأشار سموه إلى أن مشروع "نوابغ العرب" مشروع متكامل لتمكين العقول العربية الملهمة والتزام مستمر بدعم المبدعين والعلماء والمفكرين من منطقتنا وتوسيع أثر إنجازاتهم.

وأكد سموه أن العالم العربي قادر على نهضة علمية وحضارية جديدة تستفيد من أدوات المعرفة وتقنيات المستقبل وأن القادم أفضل للعقول العربية في المنطقة والعالم، وخاصة منها الشباب بمواهبهم الواعدة والذين يتطلعون إلى نوابغ العرب كقدوة ويستلهمون تجاربهم المتميزة كمسار للنجاح.

شهد احتفالية تكريم الفائزين بالنسخة الثانية من جائزة "نوابغ العرب" سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمبادرة "نوابغ العرب"، وعدد من المسؤولين والأكاديميين والمختصين.

القرقاوي: "نوابغ العرب" تعكس إيمان محمد بن راشد بالإبداع والطاقات العربية

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، إن المبادرة التي أطلقت بإيمان من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بقوة العقل العربي، وقوة الإبداع العربي، وقوة الطاقات العربية.

وأكد معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يجمع الحضور اليوم في متحف المستقبل، إيماناً من سموه بأن تمكين العقول العربية النابغة هو الذي سيحدث تغييراً حقيقياً في واقع منطقتنا، مضيفاً: "محمد بن راشد هو الذي أطلق أول مشروع عربي للفضاء والوصول للمريخ، ومحمد بن راشد هو أول من أطلق مشاريع استثنائية حضارية في التطوير الحكومي والإداري والعمراني في المنطقة، ومحمد بن راشد يحتضن سنوياً حوالي 30 مليون طالب عربي في أكبر مشروع للقراءة في العالم، ومحمد بن راشد هو الذي أطلق مشاريع لتعليم أكثر من 8 مليون شاب لغة البرمجة، لغة المستقبل... هذا القائد الاستثنائي وعبر مشاريع مستمرة مثل نوابغ العرب وغيرها، يؤمن بقرب استئناف الحضارة في المنطقة، ويعمل منذ سنوات طويلة لبناء أفضل نموذج حضاري أمام أبناء هذه المنطقة".

فصل جديد من المسؤولية

ووجه معاليه رسالة لنوابغ العرب الحاضرين الاحتفال، قائلاً: "الاحتفاء بكم ليس فقط تتويجاً لرحلة طويلة من الإنجازات، ولكنه أيضاً انطلاقة لفصل جديد من المسؤولية في تمكين العقول والمواهب العربية".

وأضاف معالي القرقاوي: "هناك حوالي 450 مليون نسمة في الوطن العربي، أغلبهم دون سن الخامسة والعشرين. هؤلاء الشباب يحملون أحلاماً، وأفكاراً وطموحاً، وطاقات وقدرات. تنتظر من يؤمن بها، ويمكّنها، ويطلق أقصى إمكاناتها، فالإيمان بقدرات شبابنا يمنحهم القوة لتغيير واقعنا، ومنطقتنا، بل العالم بأسره. وتمكين العقول العربية ليس مجرد فعل عطاء، بل هو مسؤولية مشتركة نحو استئناف حضارتنا، لتعود منطقتنا منارة حضارية بأبنائها وعلمائها ومبدعيها. فلا يمكن لمنطقة ورثت أعرق الحضارات أن تسقط من ذاكرة التاريخ، وكما يقول سموّه "‏الطريق الوحيد للحضارة هو العِلْم، ورجاله العُلماء، ونجاحه بدعم الحكومات، وضمانته بتسخير الموارد له".

التقدير واستدامة الأثر

وتحتفي جائزة "نوابغ العرب"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، بألمع العقول العربية وتسلط مزيداً من الضوء على منجزاتها وتعزز استدامة أثرها الإيجابي في المسيرة المعرفية والحضارة الإنسانية، وتجسد دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمضاعفة قدرات وإمكانات وإسهامات العقل العربي في الابتكار والتقدم العلمي والمعرفي والثقافي والفكري العالمي.

ست فئات

واحتفت جائزة "نوابغ العرب 2024" بفائز عن كل فئة من فئاتها الست التي شملت الهندسة والتكنولوجيا، والطب، والاقتصاد، والعلوم الطبيعية، والأدب والفنون، والعمارة والتصميم.

الهندسة والتكنولوجيا

وفاز بلقب "نوابغ العرب 2024" عن فئة الهندسة والتكنولوجيا البروفيسور أسامة خطيب، من مدينة حلب السورية، مدير مختبر الروبوتات في جامعة ستانفورد، الذي قدّم إسهامات علمية استثنائية في مجال هندسة الروبوتات وعلومها.

ونشر البروفيسور أسامة خطيب أكثر من327 بحثاً علمياً، وابتكر روبوتات متقدمة قادرة على استكشاف أعماق المحيطات وتقديم حلول مبتكرة تخدم البشرية. وأسهمت ابتكاراته في تعزيز قدرات الروبوتات المستقلة، والروبوتات تحت الماء، والتعاون بين الإنسان والروبوتات.

ويشغل البروفيسور خطيب حالياً منصب مدير مختبر الروبوتات بجامعة ستانفورد، وهو رئيس المؤسسة الدولية لأبحاث الروبوتات.

الأدب والفنون

وحاز لقب "نوابغ العرب 2024" عن فئة الأدب والفنون الفنان ضياء العزاوي، من العراق، والذي عُرضت إبداعاته في أبرز متاحف ومعارض العالم، وتناولت أعماله قضايا إنسانية وعربية، ودمجت بين الخط والشعر والتراث بأسلوب فني معاصر، وجعلت من الفن العربي المعاصر رسالة عالمية مؤثرة.

وقدم الفنان العزّاوي على مدى مسيرته نظرة فنية إبداعية شمولية. وساهم في تسليط الضوء على الهوية الثقافية العربية المتميزة وإبراز جمالياتها الفريدة عالمياً. وأعماله الفنية متوفرة ضمن مجموعات عالمية مثل متحف فيكتوريا وألبرت في لندن، وتيت مودرن في لندن، ومتحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون، كما تم عرض أعمال له في المتحف البريطاني ومتحف الفن العربي الحديث.

وشارك الفنان ضياء العزاوي باستمرار في فعاليات فنية دولية مثل بينالي البندقية في إيطاليا، وبينالي ساو باولو بالبرازيل، والبينالي الطباعي الدولي في برادفورد بالمملكة المتحدة. وأقام خلال مسيرته الفنية الحافلة العديد من المعارض الفنية التي جمعت بين فنون الرسم والتشكيل والشعر والحرف والنحت والطباعة.

العلوم الطبيعية

وفاز بجائزة "نوابغ العرب 2024" عن فئة العلوم الطبيعية البروفيسور عمر ياغي، من الأردن، أستاذ الكيمياء بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، الذي قدم إسهامات استثنائية في مجال الكيمياء الشبكية، ودعمت ابتكاراته تطوير تطبيقات رائدة لمواجهة تحديات الطاقة، والمياه، والبيئة.

ونشر البروفيسور عمر ياغي أكثر من 300 بحث علمي، وحظيت أعماله بأكثر من 250,000 استشهاد علمي. وأشرف على أكثر من 50 طالب دكتوراه والعديد من باحثي ما بعد الدكتوراه، وأدى عمله على الأطر العضوية المعدنية إلى 70 براءة اختراع في مختلف أنحاء العالم.

وهو رئيس كرسي جيمس ونيلتي تريتر في كلية الكيمياء في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، والمدير المؤسس لمعهد العلوم العالمي في بيركلي لدعم بناء مراكز الأبحاث وتوفير الفرص للعلماء الشباب في تخصصات الكيمياء الجديدة، والمدير المشارك لمعهد كافلي للطاقة وعلوم النانو، وتحالف كاليفورنيا للأبحاث، و"معهد باكار للمواد الرقمية من أجل الكوكب".

الطب

بدورها حازت البروفيسورة ياسمين بلقايد، من الجزائر، على لقب "نوابغ العرب 2024" عن فئة الطب نظير تميّزها عالمياً في دراساتها العلمية وأبحاثها الطبية والسريرية المتقدمة في المناعة، والأمراض المعدية، والميكروبات، ومناعة الأنسجة.

وقدمت البروفيسورة ياسمين بلقايد، إسهامات استثنائية في علم المناعة، ودراسات مرتبطة بدور الميكروبات في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض. كما نشرت أكثر من 220 بحثاً علمياً في مجالات العدوى والمناعة.

وتترأس ياسمين بلقايد معهد باستور المختص بدراسة علوم الأحياء والميكروبات والأمراض واللقاحات، كما تحاضر في جامعة بنسلفانيا، وهي عالمة مناعة وباحثة أولى في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المُعدية.

العمارة والتصميم

وحصد لقب "نوابغ العرب 2024" عن فئة العمارة والتصميم المهندس المعماري سهل الحياري، من الأردن، والذي استلهم جمال الطبيعة وعمق الهوية، وقدم تصاميم تجمع بين التراث والحداثة، وأبدع في الكثير من المشاريع المعمارية المميزة التي أثرت المعمار العربي وأثّرت في العمارة العالمية.

وعزز الحياري بأسلوبه الفريد حضور فن المعمار الحجري العربي على المستوى العالمي. وصنع حواراً تفاعلياً بين التضاريس والعمارة، من خلال تصاميم مرنة متناغمة ومتكاملة مع البيئة الطبيعية.

وحاضر المهندس سهل الحياري في كليات وجامعات مرموقة عالمياً في تخصصات العمارة والتصميم، ومنها جامعتا «كولومبيا» و«هارفرد» بالولايات المتحدة، وجامعة «البندقية» في إيطاليا، والمعهد الاتحادي للتكنولوجيا في زيوريخ بسويسرا.

الاقتصاد

وفاز بلقب "نوابغ العرب 2024" عن فئة الاقتصاد البروفيسور ياسين آيت سحالية من الجزائر، أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة برينستون، والذي قدّم إسهامات استثنائية في تطوير مقاييس اقتصادية مالية متقدمة، لفهم الأنماط الاقتصادية والمالية ورسم تصورات أدائها المستقبلي، وساهم في تحسين تحليل الأسواق المالية، وتقييم المخاطر الاقتصادية، ورفع كفاءة التخطيط المالي والاقتصادي.

وأجرى البروفيسور ياسين أكثر من 80 بحثاً ودراسة أكاديمية مرموقة وألّف كتابين جميعها تستخدم حالياً على نطاق واسع في النظم الاقتصادية والأنظمة المالية سواء لتسعير الأصول أو رصد مؤشرات الأسواق المالية. كما وضع نظريات نوعية تدعم رؤى التخطيط الاقتصادي والاستراتيجي لكبريات المؤسسات وأهم القطاعات التنموية والعديد من الحكومات والدول.

ويشغل البروفيسور ياسين حالياً موقع أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة برينستون، وسبق له أن شغل منصب المدير الأول لمركز بيندهايم للمالية بجامعة برينستون من عام 1998 حتى عام 2014.

حفل جائزة نوابغ العرب

وشكّل حفل جائزة "نوابغ العرب" في دبي أكبر تجمّع من نوعه للعلماء والمبدعين والمفكرين ورواد الثقافة، والعلوم والفنون والآداب.

وألقى الفائزون بالجائزة عن مختلف فئاتها كلماتهم للتعبير عن هذه اللحظة الاستثنائية، بحضور أفراد من عائلاتهم وزملائهم، أكدوا خلالها على أهمية جائزة نوابغ العرب في تكريم المبدع العربي وتمكين جيل جديد من المواهب والعقول العربية الفذة.

تتويج الفائزين بالدورة الثانية للجائزة:

ويأتي هذا الحفل في متحف المستقبل ليختتم الدورة الثانية من جائزة "نوابغ العرب"، بعد أن أنجزت اللجان التحكيمية المتخصصة ضمن فئاتها الست، جميع عمليات التقييم للترشيحات التي تلقتها النسخة الثانية من مبادرة "نوابغ العرب" من مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم، كلٌ حسب تخصصها، في مجالات الطب، والهندسة والتكنولوجيا، والاقتصاد، والعلوم الطبيعية، والعمارة والتصميم، والأدب والفنون.

وقيّمت اللجان المختصة، ترشيحات جائزة "نوابغ العرب" لاختيار أكثر المرشحين والمرشحات تميزاً وفق مجموعة معايير ومقاييس موحدة عن كل فئة من فئاتها الست، بما يضمن التقييم الشامل والعلمي والشفافية لترشيحات كل فئة.

ترأس معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، اللجنة العليا لمبادرة نوابغ العرب، وضمت الجائزة 6 لجان رفيعة متخصصة لكل فئة، ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، لجنة الاقتصاد، وترأست معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، اللجنة المختصة بفئة الهندسة والتكنولوجيا، وترأس معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، اللجنة المختصة بفئة الأدب والفنون، وترأس اللجنة المختصة بفئة الطب سعادة الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وترأس لجنة العلوم الطبيعية البروفيسور سهام الدين حسين كلداري، نائب أول لشؤون البحث العلمي ومدير عام معهد البحوث العلمية في جامعة نيويورك أبوظبي وأستاذ جامعي لبحوث علم الأحياء والكيمياء الحيوية وعلم الخلايا الجزيئية، وترأس لجنة العمارة والتصميم البروفيسور هاشم سركيس، عميد كلية الهندسة والتخطيط في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا.

وضمت اللجان المختصة في عضويتها سعادة عيسى كاظم محافظ، مركز دبي المالي العالمي، والدكتور محمد ماضي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور رباح أرزقي، زميل أول في كلية جون إف كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، وفريد بلحاج، من مركز السياسات للجنوب الجديد، والدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

كما ضمت اللجان المختصة عضوية البروفيسور اسماعيل الحنطي، مدير جامعة الحسين التقنية، وعادل درويش، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات، والدكتور أحمد عبد الله زايد حجاب، مدير مكتبة الإسكندرية، والبروفيسور إلياس زرهوني الأستاذ الفخري بجامعة جون هوبكنز، والبروفيسور نورالدين مليكشي عميد كلية كينيدي للعلوم وأستاذ الفيزياء في جامعة ماساتشوستس لويل، والبروفيسور نادر المصمودي البروفيسور في معهد كور انثت للعلوم الرياضية في جامعة نيويورك أبوظبي، والدكتورة لطيفة الودغيري الباحثة في مختبر توماس جيفرسون بالولايات المتحدة، والبروفيسورة جيهان رجائي الأستاذة الفخرية للكيمياء بالجامعة الأمريكية في القاهرة. وضمت اللجان المختصة عضوية الدكتور أدريان لحود عميد كلية العمارة بالكلية الملكية للفنون، والبروفيسور علي ملكاوي مدير مركز هارفارد للمباني الخضراء.

وضمت لجنة متابعة الترشيحات كلاً من سعادة هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، وشكرالله حداد، شريك ورئيس قسم الاستشارات في كي بي ام جي، وعبدالسلام هيكل، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة مجرّة، وعلي مطر، رئيس لينكدإن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في إفريقيا وأوروبا، وسعادة سعيد النظري الأمين العام لمبادرة نوابغ العرب.

الجائزة العربية الأكبر من نوعها

وتشكل جائزة "نوابغ العرب" المبادرة الأكبر عربياً لتكريم العقول العربية الفذة في ستة قطاعات حيوية لاستئناف الحضارة العربية وتعزيز مساهمتها في مسيرة الحضارة الإنسانية؛ وهي الطب، والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الطبيعية، والاقتصاد، والعمارة والتصميم، والأدب والفنون. وتحتفي "نوابغ العرب" التي أصبحت بمثابة "نوبل العرب" بإنجازات المبدعين والمتميزين العرب وتكرّمهم وتلقي الضوء على ما حققوه من إنجازات استثنائية تستعيد العصر الذهبي والموقع الريادي للمنطقة العربية في المجتمع المعرفي العالمي والحضارة الإنسانية.

وللعام الثاني على التوالي، واصلت الجائزة إبراز منجزات وإبداعات العقول العربية الملهِمة للشباب والمواهب والكفاءات في العالم العربي لتعزيز المساهمة العربية في الإرث الحضاري والمعرفي الإنساني.