مسابقة الشيخة هند للقرآن تختتم دورتها الـ 25 بتكريم الفائزين

اختتمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الخامسة والعشرين، بحضور أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة ورئيس مجلس أمناء الجائزة، وأعضاء مجلس الأمناء. وقد شهد الحفل تكريم الفائزين في جميع فروع الجائزة، في أجواء سادتها روح التنافس الشريف والتقدير لحملة كتاب الله.

وأعرب المهيري عن خالص شكره وامتنانه لرعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم،، والتي تعد رسالة سامية تعكس للعالم أجمع عمق ارتباط مجتمع الإمارات العربية المتحدة بقيم الإسلام، وتشجيع سموها المستمر على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه.

وأشار إلى أن المسابقة ستشهد خلال السنوات المقبلة نقلة نوعية من خلال إدخال فئات جديدة تعزز من مشاركة مختلف شرائح المجتمع، واعتماد تقنيات متطورة تواكب التطورات الحديثة لتيسير المشاركة واختبار المتسابقين، لتبقى في مقدمة المبادرات الرائدة التي تخدم كتاب الله وتكرم حفاظه، كما ثمّن المهيري جهود فرق العمل في تنظيم هذه الدورة بنجاح، في وقت أشاد فيه بالمستوى المميز للمشاركين.

الفائزون

وحاز في الفرع الأول على المركز الأول من الإناث نعمة عبدالفتاح محمد (الصومال) من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعجمان، والمركز الثاني آمنة سيف الإسلام أحمد بابكر (السودان) من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي، والمركز الثالث أنوار محمود عبدالله محمد الزعابي (الإمارات) من مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.

أما من الذكور، فقد حصل على المركز الأول نور الدين يوسوبوف (طاجيكستان) من مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، والمركز الثاني منصور محمد منصور العتراوي (مصر) من مركز بلال بن رباح لتحفيظ القرآن الكريم، والمركز الثالث عمر سليمان محمد أحمد (السودان) من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعجمان.

وفي الفرع الثاني، حصلت على المركز الأول مكرر من الإناث ليلى محمد زهير الباشا (سوريا) من مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ومباركة محمد جونايد نور (بنغلاديش) من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالعين.

والمركز الثالث زهرة محمد رشيد محي الدين (الهند) من مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم. أما من الذكور، فحصل على المركز الأول حامد أحمد مازادي (إيران) من مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، والمركز الثاني محمد منهاج الصالحين محمد مرشد (بنغلاديش) من مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، والمركز الثالث عبدالعزيز عادل سليمان الجيزاني (اليمن) من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعجمان.

وفي الفرع الثالث، حصلت على المركز الأول من الإناث خلود محمد زهير الباشا (سوريا) من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فرع الفجيرة، والمركز الثاني زينة أنس محمد صالح (سوريا) من مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، والمركز الثالث آمنة علي أحمد علي الحمادي (الإمارات) من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي.

ومن الذكور، حصل على المركز الأول تميم ماجد سالم سيف الكندي (الإمارات) من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فرع الفجيرة، والمركز الثاني محمد رمضان عبدالمتجلي محمد الباز (مصر) من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف/ منطقة الظفرة، والمركز الثاني مكرر لقمان أحمد محمد بدرالدين (بنغلاديش) من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالعين.

كما شهدت الفروع الأخرى تكريم الفائزين والفائزات الذين برزوا في مستويات متقدمة، ما يعكس المستوى العالي للمسابقة في دعم كتاب الله، حيث اختتم الحفل بتوزيع الجوائز القيمة وشهادات التقدير على المتسابقين.