شرطة دبي تحصد جائزة «جرين أبل» العالمية

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع والإدارة العامة للدعم اللوجستي، على جائزة جرين أبل العالمية في مجال البيئة عن مبادرتها الرائدة «صفر كربون»، وذلك تقديراً لجهودها المتميزة ومسؤوليتها المجتمعية لتعزيز الاستدامة البيئية والتزامها بتقليل بصمتها الكربونية.

وجاء هذا الاحتفاء خلال حفل توزيع الجوائز في قصر كينسينغتون في لندن، حيث أقيم حفل توزيع الجوائز لتكريم الفائزين والاحتفاء بجهودهم التي تقدم أفضل الممارسات لدعم وتعزيز الاستدامة البيئية. وأكد اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بشرطة دبي، أن فوز شرطة دبي بجائزة جرين أبل العالمية يعد تتويجاً للمبادرات التي أطلقتها في السنوات الأخيرة في مجال البيئة والاستدامة.

بما يساهم في دعم استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033. وأضاف أن هذه المشاركة قدمت شرطة دبي كأول مؤسسة شرطية في العالم تعمل على تحقيق الحياد الكربوني (صفر كربون)، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تبني أفضل الممارسات في مجالات الطاقة المستدامة، والمباني الذكية، والنقل المستدام.

من جانبه، أشاد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بجهود فريق عمل «صفر كربون»، والتي تتماشى في أهدافها مع رؤية دبي الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر، منوهاً بتنفيذ المشروع لممارسات مُستدامة وإدخال مبادرات مُبتكرة في قطاع الأمن والشرطة، إلى جانب تركيزه على تحسين استهلاك الطاقة وتنويع مصادر الطاقة.