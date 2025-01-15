محمد بن راشد: أوزبكستان شريك حكومي واقتصادي وسياحي وعمق حضاري لعالمنا الإسلامي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن أوزبكستان شريك حكومي واقتصادي وسياحي وعمق حضاري لعالمنا الإسلامي، مشيراً سموه إلى أن العلاقات بين البلدين متسارعة بشكل كبير والتي نمت 84% تجارياً بين عامي 2022 و 2023 .

وقال سموه على منصة "إكس" :" أثناء لقائي اليوم مع فخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان في دبي … ناقشنا علاقاتنا المتنامية.. وبناء جسور اقتصادية جديدة.. وإطلاق مشاريع تنموية تخدم الشعبين الشقيقين . علاقاتنا مع أوزبكستان من العلاقات المتسارعة بشكل كبير والتي نمت 84% تجارياً بين عامي 2022 و 2023 . أوزبكستان شريك حكومي.. وشريك اقتصادي .. وشريك سياحي .. وعمق حضاري لعالمنا الإسلامي. "