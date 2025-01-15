دبي تطلق أكبر مبادرة عالمية لتوعية وتدريب مليار شخص بسبل الوقاية من الحرائق

دبي - البيان ونورا الأمير

برعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العُليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي، أطلق الدفاع المدني في الإمارة مبادرة «جاهزية المليار»، التي تعتبر الأكبر عالمياً في مجال الحماية والسلامة من مخاطر الحريق؛ وتهدف إلى تدريب وتوعية «مليار» شخص حول العالم بسبل الوقاية خلال الفترة من 2025 إلى 2027.

تأتي المبادرة الرائدة التي تقودها دولة الإمارات ضمن جهود عالمية بمشاركة 34 دولة و18 منظمة إطفاء كبرى، وهو ما يعكس الدور الريادي للدولة في تعزيز منظومة الأمن والسلامة عالمياً.

وتتضمن المبادرة مشروع قوافل الأمل لمساعدة ودعم الدول النامية من خلال توفير المعدات اللازمة وإنشاء مراكز إطفاء لرفع جاهزيتها واستجابتها للطوارئ ما يسهم في توطيد التعاون الدولي في مجال السلامة.

ودوّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد أمس على حساب سموه في منصة إكس: «نعلن إطلاق مبادرة «جاهزية المليار»، التي تعتبر من أكبر المبادرات العالمية في مجال الحماية والسلامة من مخاطر الحرائق.

وتستهدف تدريب وتوعية مليار شخص حول العالم بسبل الوقاية منها خلال الفترة من 2025 إلى 2027... هذه المبادرة الرائدة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي ضمن جهود عالمية بمشاركة 34 دولة و16 منظمة إطفاء كبرى، وهو ما يعكس الدور الريادي للدولة في تعزيز منظومة الأمن والسلامة على المستوى العالمي.

وأضاف سموه: وتتضمن المبادرة مشروع قوافل الأمل لمساعدة ودعم دول نامية من خلال توفير المعدات اللازمة وإنشاء مراكز إطفاء لرفع جاهزيتها واستجابتها للطوارئ، وهدفنا المساهمة في بناء مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للجميع.

حملات عالمية

من جانبه قال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي: «ستسهم المبادرة في رفع مستوى الوعي حول الوقاية من الحرائق وأهمية إجراءات السلامة عبر حملات توعوية على مستوى عالمي، عن طريق منصة رقمية تقدم دورات تدريبية متخصصة بالعديد من اللغات.

بالإضافة إلى تقديم البرنامج لشهادات إلكترونية معتمدة من رئيس المؤشرات العالمية للحرائق وجاهزية دفاع مدني دبي، للمتدربين بعد إتمامهم للدورات، إضافة إلى إدخالهم في سحب شهري للفوز بسيارة وجوائز تفوق المليون درهم على مدار المبادرة التي تستمر سنتين».

وأضاف أن المبادرة على النطاق المحلي ستنظّم حملات توعوية واسعة لجميع فئات المجتمع، سواء على مستوى الأفراد، والمؤسسات الحكومية والشركات، والمدارس، من أجل تأكيد رسالة المبادرة وإنجاح أهدافها بما لها من قيمة كبيرة في تعزيز مستويات الأمن والسلامة للجميع، حيث يبقى الوعي بمتطلبات وإجراءات الوقائية من أهم الضمانات لتفادي مخاطر الحريق.

وأوضح أن العمل على المبادرة بدأ منذ نحو عام، بهدف نشر الوعي بأهمية السلامة من الحرائق على مستوى العالم. وانها تعتمد على أساليب مبتكرة وسهلة تهدف إلى توعية الأفراد بأساسيات السلامة وتدريبهم عليها، بناءً على دراسة دقيقة للمسببات الرئيسية للحرائق في الحوادث التي تعاملت معها الفرق الميدانية.

وأشار إلى أن الخطوات الأولى تضمنت تطوير دورات تدريبية وبرامج توعية تستند إلى المسببات الرئيسية للحوادث، بهدف تعزيز وعي الأفراد بأساليب السلامة الأساسية.

وأوضح أن المبادرة تشمل توجيه ثلاثة أسئلة بسيطة لكل مشارك لتقييم مدى استيعابه للإجراءات الوقائية، مع منح المشاركين شهادات تؤكد تدريبهم على هذه الإجراءات، إضافة إلى إدخالهم في سحب شهري للفوز بسيارة.

افتتاح «انترسك 2025»

إلى ذلك، افتتح سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس فعاليات معرض ومؤتمر الأمن والسلامة - إنترسك 2025، المعرض الرائد عالمياً في الحلول المتخصصة في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق بمشاركة 1200 عارض من 61 دولة.

وأكد سموّه أن الحدث يستمد أهميته من أهمية الرسالة التي يسعى إلى تحقيقها وهي تقديم حلول تكفل للمجتمعات أمنها وسلامتها ما يعد الركيزة الأولى للتنمية المستدامة، وحماية المكتسبات والأرواح وقال سموّه:

«حريصون على أن تكون دبي شريكاً مؤثراً في دفع مسيرة التقدم العالمي، وفي طليعة المدن الداعمة للابتكار والتطوير في كافة المجالات بما في ذلك مجال الأمن والسلامة.. واجتماع هذه النخبة من الخبراء وقادة القطاع من حول العالم في دبي يمهد للتوصل إلى حلول وممارسات جديدة تسهم في تقديم ضمانات أكثر كفاءة وفاعلية تكفل للمجتمعات صون منشآتها وسلامة أفرادها».

وحرص سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على تفقّد جانب من فعاليات الدورة السادسة والعشرين من الحدث المقام في مركز دبي التجاري العالمي ويختتم فعالياته غداً، حيث اطلع على أحدث الحلول والتقنيات التي من شأنها تعزيز قدرات القطاع.

وشملت جولة سموّه، التي رافقه فيها الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي، عدداً من أجنحة الشركات العالمية والجهات الدولية المشاركين في المعرض كذلك العارضين من دولة الإمارات، المتخصصين في تقديم حلول الأمن والسلامة، بما في ذلك منصات: مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، وترانسجارد، وجونسون كنترول، وتيلي راديو، وطبارة، وأكسيس.

ويُعد المعرض الأول من نوعه في العالم لرسم مستقبل قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق ويشمل أحدث التقنيات والحلول في خمسة قطاعات رئيسية هي: الأمن التجاري والمحيطي، ومكافحة الحرائق والإنقاذ، والسلامة والصحة، والأمن السيبراني، والأمن الوطني والعمل الشُرطي.

مثال فريد للتعاون العالمي

وبهذه المناسبة قال غرانت توشتن، مدير عام مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك: يعد معرض إنترسك 2025 مثالاً فريداً للتعاون العالمي.

حيث يجمع المشاركين من حول العالم لعرض أفضل ما توصلوا إليه في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، فيما يوفر الحدث منصة مثالية تجمع بين الابتكار والخبرة، وتعزز التقدم في تشكيل مستقبل هذه القطاعات الأساسية.

ويشغل المعرض هذا العام مساحة تبلغ 31 ألف متر مربع من خلال 12 قاعة بنسبة نمو قوية تناهز 20% مقارنة بمساحة النسخة الماضية، في حين من المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 52 ألف زائر، بزيادة 10% في الحضور.

وفي سياقٍ موازٍ، تضم قمة قادة الأمن أكثر من 60 متحدثاً عبر 33 جلسة لاستكشاف آخر التوجهات في مجالات متنوعة شملت تطور التهديدات الأمنية، والأمن أثناء الفعاليات الكبرى، وتطوير فرق أمنية متنوعة ومرنة، والكشف المتقدم عن التهديدات.

وتخللت فعاليات اليوم الافتتاحي كلمة رئيسية عن سلامة مكان العمل في مؤتمر السلامة والصحة، بتنظيم من مؤسسة السلامة والصحة المهنية (IOSH).

كما استضاف مؤتمر الإطفاء والإنقاذ كلاً من المقدم الدكتور عيسى أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي للذكاء الصناعي ومدير إدارة الرقابة والتفتيش في الإدارة العامة للدفاع المدني دبي، والمهندس الرائد علي المدفعي، من هيئة الدفاع المدني بأبوظبي، حيث تحدثا عن مستجدات التوجهات في تعزيز الحماية من الحرائق والسلامة في دولة الإمارات.

فعاليات مستحدثة

وتشمل الفعاليات المستحدثة في نسخة هذا العام، جلسة الإحاطة الخاصة بمسؤولي أمن المعلومات، وهي منتدى حصري لمسؤولي أمن المعلومات الرئيسيين لمناقشة توجهات واستراتيجيات الأمن السيبراني الناشئة.

وبدأت بكلمة ألقاها الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وشملت مناقشات جماعية عن الدفاع الاستباقي من خلال محاكاة دقيقة لإدارة الأزمات، وإظهار أثر الاستثمار في زيادة ميزانيات الأمن وتعزيز الأمن للبيئات الرقمية السحابية.

وفي الوقت نفسه، يقدم مؤتمر السلامة والصحة، الذي تنظّمه مؤسسة السلامة والصحة المهنية والمجلس الوطني للامتحانات في مجال السلامة والصحة المهنية، منظوراً عالمياً للسلامة في مكان العمل وسلامة الطرق. كما تشمل الفعاليات المقامة في هذا السياق: منتدى سيرا، الذي يعزز التعاون في مجتمع الأمن التجاري، وجناح القيادة الفكرية، الذي تستضيفه أكسيس كونترول إكزيكتف بريف.

وركّز اليوم الأول في ساحة المبتكرين (Innovators Arena) على أدوار الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني والقومي، في حين أتاح إطلاق منطقة إنترسك ستارت أب أرينا لأول مرة، والذي تم استضافته بالتعاون مع شركة إيجنايت، المجال أمام الشركات الناشئة لتقديم حلول مبتكرة لقادة القطاع والمستثمرين.

تكريم فائزين

إلى ذلك، كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود أمس في مركز دبي التجاري العالمي الفائزين في جائزة الاحتراف والتميز الأمني ضمن نسختها الثانية، والهادفة إلى تقدير الإنجازات ومساهمات الكوادر الأمنية في قطاع الأمن الخاص.

حضر التكريم الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي، وعوض حاضر المهيري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وخليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وعدد من القيادات الأمنية.

وشمل التكريم عادل عبدالهادي الفائز بشخصية العام عن فئة النخبة، وهي جائزة تُمنح لمحترفي الأمن المساهمين في تطوير قطاع الأمن الخاص في الدولة. وعن فئة الكفاءة، تم تكريم كلٍ من:

سيف المنصوري، المدير الأمني لشركة إعمار للضيافة، وكلير بينالاي، مديرة العمليات الأمنية من فندق فايف لوكس دبي، والمهندسة شيماء باسعيد، مهندس أنظمة أمنية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي. وتمنح الجائزة للمحترفين الأمنيين أصحاب أفضل إنجازات في 2024.

وفي فئة التميز، والتي تُمنح لفئات حارس أمن (ذكور - إناث)، حارس كاميرات مراقبة، مشغل غرف عمليات، مشرف أمن، فني أنظمة أمنية، تم منح الجائزة لكل من: محمد أمير خان، وعبدالستار عبدالرزاق، ومحمد فتحي، وماريان بانجانيبان، وعمر فتحي، وأبيث تيروميني.

وتهدف جائزة الاحتراف والتميز الأمني إلى تعزيز الجهود المبذولة في اتجاه رفع مستوى الأمن ونظم الحماية الأمنية الوقائية. وإبراز الدور الأمني المشرّف للمستحقين من الفئات المعنية.

كما تسهم في توعية المؤسسات والشركات في قطاع الأمن الخاص بمستوى الأداء الأمني، وتحفيزهم لتطوير القدرات الاحترافية للكوادر الأمنية عبر تزويدهم بآلية منهجية لتقييم أدائهم.