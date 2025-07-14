«كهرباء دبي»: «ويتيكس» يبحث دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أن الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، التي تعقد من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، تبرز إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات وتسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات والمجالات ذات الأهمية لبناء المستقبل المستدام.

حلول

وتستعرض مجموعة كبيرة من الشركات المحلية والعالمية أحدث حلولها وتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وأهم الممارسات الفعالة ونماذج الذكاء الاصطناعي الدقيقة، التي طورتها من أجل توظيف فرص الذكاء الاصطناعي الواعدة، لتقديم خدمات مبتكرة أكثر كفاءة وفاعلية، واستكشاف التحديات الداخلية، التي تواجهها الشركات والمؤسسات خلال مسيرة التحول الرقمي، وتقديم حلول لمواجهة هذه التحديات.

وإلى جانب استعراض أحدث التقنيات والأنظمة والبرامج المبتكرة، ومن خلال الجلسات النقاشية المقامة على هامش «ويتيكس» 2025، يوسع المعرض آفاق تمكين الشباب والمواطنين والموظفين بمهارات الذكاء الاصطناعي، وتأهيلهم للمشاركة الحقيقية في بناء المستقبل الرقمي وتصميم الحلول والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والارتقاء بجاهزيتهم لمتطلبات المستقبل.

جلسات

ويقدم مجموعة من الخبراء العالميين خلال الجلسات تجارب معرفية قيّمة لرفع مستوى وعي المجتمع حول طرق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة لتحسين الأداء، إضافة إلى طرق التأكد من صحة البيانات وحماية خصوصيات الأفراد والمؤسسات، لتحقيق التوازن بين الحوكمة والابتكار المدعوم بالبيانات.

دعم

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: «يدعم المعرض ريادة دولة الإمارات بوصفها عاصمة عالمية للذكاء الاصطناعي وتنافسية دبي ومكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً، ومن خلال استقطابه أحدث التقنيات والشركات الناشئة والمواهب العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، يسهم المعرض في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى ترسيخ اقتصاد رقمي ذكي ومتطور، عنوانه الريادة والاستدامة والنمو القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية. وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 يعزز المعرض التعاون والشراكات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية ونقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة».

تقنيات

وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط: «تسهل أفضل التقنيات حياتنا، وتحسن إنتاجنا، وتعزز استدامة عملياتنا، وتحقق تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي هذا الهدف تحديداً، وعند استخدامها مع التقنيات والبنى التحتية الرقمية القائمة يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز الإنتاجية والابتكار، بالإضافة إلى تسريع عملية التحول نحو الاستدامة».

ابتكار

وقال مروان زين الدين، المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» في دولة الإمارات، يعد الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في تحقيق الابتكار المستدام، مشيراً إلى أهمية تمكين المؤسسات من تحويل البيانات إلى إجراءات فعالة، تخدم أهدافها قريبة وبعيدة المدى.