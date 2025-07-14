«دبي للإعلام» تطلق الدفعة الثانية من «دبلوم القادة»

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «دبلوم القادة»، الذي تقدمه، بالتعاون مع المؤسسة العالمية للاستثمار IMI ممثلة بأكاديمية IMI للإعلام، وبالشراكة بين الأكاديمية والمؤسسة العالمية المتقدمة في التعليم والقيادة «ILLAF Train UK»، بهدف تطوير قدرات قيادات الصفين الثاني والثالث في المؤسسة، وتنمية مهاراتهم، وذلك في إطار رؤية دبي الطموحة لدعم وتمكين الكفاءات الوطنية، ليكونوا قيادات مؤثرة. وتسعى المؤسسة، من خلال هذا البرنامج، إلى بناء نموذج واقعي في صناعة القائد الناجح، وتعزيز الحضور الفاعل للإعلامي الإماراتي الشاب في مسيرة التطوير، ومساهمته في تشكيل مستقبل الإعلام.

ويستعرض دبلوم «القادة»، الذي يشارك في دفعته الثانية 30 موظفاً، مجموعة من القيم والمهارات الرئيسية، التي يحتاج إليها كل قائد إعلامي في عمله، وفق أفضل الممارسات العالمية في القيادة. وينقسم الدبلوم إلى أربعة برامج فرعية، يحمل الأول عنوان «شيفرات القائد الأسمى»، الذي يتناول أهم منهجيات واستراتيجيات القيادة وأدواتها، فيما يهدف برنامج «القادة العظماء وفق منهجية MIT» إلى تدريب المشاركين على أساليب بناء الثقة القيادية. ويتناول برنامج «المهارات الاحترافية للقائد المؤثر» استراتيجيات تطوير المهارات القيادية، بينما يسهم برنامج «قيادة التغيير المؤسسي وفق منهجية MIT» في منح القادة ما يحتاجون إليه من منهجيات، تمكنهم من تطوير مسيرتهم.

وأكدت شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، أهمية «دبلوم القادة» ومساهمته في تنمية الكوادر الوطنية، وتعزيز دورها في تطوير قطاع الإعلام المحلي، لافتة إلى أن الدبلوم يأتي في إطار الجهود، التي تبذلها المؤسسة للاستثمار في الطاقات والكفاءات المحلية وإعدادها للمستقبل، ما يعكس التزامها ببناء منظومة إعلامية متفردة قادرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية.

وقالت: «تؤمن «دبي للإعلام» بأن شباب اليوم يشكلون الركيزة الأساسية لقيادة المستقبل، لذا تحرص على تزويدهم بالأدوات والبرامج، التي تسهم في تنمية مهاراتهم، وتوسيع آفاقهم المعرفية، وتمكينهم من تقلد المناصب القيادية، والمساهمة بفاعلية في رسم ملامح المرحلة المقبلة».

وأضافت: «يتفرد البرنامج بقدرته على منح قيادات المؤسسة وكوادرها ما يحتاجون إليه من أدوات، تمكنهم من التعرف على الاتجاهات الإعلامية الحديثة، والتجهيزات التقنية، وأساليب وضع الاستراتيجيات، والتعامل مع التحديات وتجاوزها».