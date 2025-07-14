بناء الكفاءات الوطنية وفق رؤية 2030 أولوية لشرطة دبي

أكد اللواء دكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي تضع العنصر البشري في صميم منظومتها التطويرية، إيماناً بأن الإنسان هو المحرك الأول للابتكار، وأساس أي تحول مؤسسي حقيقي ومستدام.

وقال: «تعمل الإدارة العامة للموارد البشرية على ترسيخ ثقافة التميز والجاهزية للمستقبل، من خلال منظومة متكاملة تسعى إلى استقطاب الكفاءات النوعية، وتأهيلها، وتمكينها لتكون على قدر التحديات والمتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات، ولاسيما في ظل بيئة أمنية عالمية تتطلب تفكيراً استباقياً وحلولاً مبتكرة».

وأضاف: إن تطلعاتهم في شرطة دبي لا تتوقف عند تطوير المهارات الوظيفية أو توفير برامج تدريب تقليدية، بل تتبنى رؤية متقدمة تدمج بين المعرفة الحديثة، والتقنيات الناشئة، والاحتياجات التشغيلية الواقعية، فالإدارة العامة للموارد البشرية لم تعد مجرد جهة إدارية، بل أصبحت شريكاً استراتيجياً في صناعة القرار المؤسسي، وداعماً أساسياً في إعداد قادة المستقبل.

ولفت إلى أن إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية، تبذل جهوداً غير مسبوقة في تأهيل ودعم الكفاءات الوطنية بأحدث العلوم التخصصية، من خلال برامج ابتعاث متقدمة، ومنصات ذكية، وشراكات محلية ودولية واسعة، ضمن رؤية استراتيجية مستقبلية تمتد حتى عام 2030.

7 عمليات محورية

وأشار النقيب المهندس فهد الشاعر، مدير إدارة البعثات والاستقطاب بالوكالة، إلى تمكن إدارة البعثات والاستقطاب من تحقيق نسبة 100% في مؤشر إدارة رأس المال البشري بكفاءة وفعالية، عبر منظومة متكاملة تشمل 7 عمليات محورية، تتمثل في الاستقطاب الأكاديمي، واستكمال الدراسة، والتدريب العملي، والطلبة المتعاونين، والدبلومات المهنية، وخدمات الابتعاث، والمتابعة الأكاديمية.

وقال: «نعمل في شرطة دبي وفق رؤية استشرافية تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو في العقول الشابة والكفاءات المتخصصة، ولهذا تمكنا من تقليص مدة تحقيق مؤشراتنا الاستراتيجية من 12 شهراً إلى 9 أشهر، وتفعيل منظومة التفرغ الجزئي، وإطلاق برامج استقطاب نوعية بالتعاون مع 221 مؤسسة تعليمية داخل وخارج الدولة. كما رسخنا مكانتنا عبر منصة إيفاد الذكية. بالإضافة إلى العمل المستمر على رفع كفاءة اختيار الكفاءات الوطنية التخصصية الشابة عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة، منها تفعيل قنوات التواصل الفعالة مع المؤسسات التعليمية، وإشراك طلبة الجامعات في المشاريع الاستراتيجية والتشغيلية، بالإضافة إلى برامج استقطاب أكاديمي مدروسة لتوفير الكفاءات النوعية».

دبلومات مهنية

وأطلقت الإدارة حزمة من الدبلومات المهنية المتخصصة، منها: دبلوم غسل الأموال، ودبلوم الحوكمة المؤسسية، ودبلوم السعادة وجودة الحياة، والدبلوم التنفيذي في الرشاقة المؤسسية، ودبلوم العملات الرقمية، ودبلوم الإحصاء الأمني، وهي دبلومات مصممة بعناية لتخدم التخصصات المستقبلية للكوادر الأمنية.

وأوضح الملازم أول خالد إسماعيل، رئيس قسم الابتعاث بالوكالة في إدارة البعثات والاستقطاب، أن منصة «إيفاد» الذكية، أصبحت أول منصة بيانات مركزية تعنى بشؤون الطلبة المبتعثين داخل وخارج الدولة بحيث تشكل منظومة شاملة جامعة لكل الطلبة المبتعثين من شرطة دبي ومن مختلف المؤسسات التعليمية في الإمارات، وبلغت فيها نسبة رضا المستفيدين منها عام 2024 نحو 97.8 %، حيث استفاد منها 1213 مبتعثاً، بواقع 87.7 % للذكور، و12.3 % للإناث، في حين بلغت نسبة دارسي البكالوريوس %49.9، ونسبة دارسي الماجستير 37.1 %، ونسبة دارسي الدكتوراه 13 %.

مجالات دقيقة

وأشار إلى مشاركة المبتعثين في عام 2024، في 206 أبحاث علمية، و73 مؤتمراً علمياً، و61 مصنفاً فكرياً، و78 مشروعاً بحثياً، الأمر الذي يعكس حضوراً علمياً ومهنياً فاعلاً على المستويين المحلي والدولي.

أما في جانب التعليم التخصصي، فقد تم تسجيل طلبة في مجالات دقيقة شملت 336 طالباً في العلوم الأمنية والشرطية، و169 في الذكاء الاصطناعي، و335 في التخصصات العلمية، و31 في الابتكار والريادة، و312 في الإدارة والمجتمع، و30 في علوم البيانات.

وتوجت هذه الإنجازات بفوز الإدارة العامة للموارد البشرية بـ12 جائزة محلية وإقليمية ودولية مرموقة خلال عام 2024، منها جائزة القائد العام عن فئة أفضل مشروع ابتكاري، وجائزة القمة العالمية للمنح الدراسية كأفضل منصة ذكية، وجائزة «IDC» عن فئة التعليم الذكي، وجائزة بيئة العمل المستقبلية عن أفضل مبادرة في الموارد البشرية، وجائزة أفكار الإمارات عن الإبداع في المشاركة وتمكين المواطنين، وجائزة دبي لمعيار رأس المال البشري ومعيار التوطين، وجوائز ثقافة الأعمال عن أفضل مبادرة للتحول الرقمي.