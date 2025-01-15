مركز شرطة الموانئ يعزز وعي الأطفال بإجراءات السلامة

شارك مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، في تعزيز وعي الأطفال بإجراءات السلامة العامة في المناطق المائية المُختلفة، وذلك خلال مهرجان شتا حتا عبر تقديم عرض تعريفي وتوعوي وترفيهي في مسرح بحيرة ليم بالتعاون مع إدارة براند دبي.

وأوضح العقيد علي عبد الله القصيب النقبي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، أن المشاركة في تقديم الوعي للأطفال يأتي في إطار الحرص على نشر الوعي الدائم لمختلف فئات المجتمع بكل ما يتعلق بإجراءات السلامة العامة في المناطق المائية سواء البحار أو الأودية أو المسابح، بما يعزز من الأمن والسلامة للمجتمع.

وأكد أن فئة الأطفال من الفئات المهمة التي يجب توعيتها خاصة بضرورة عدم الاقتراب من أحواض السباحة إلا بمرافقة ذويهم حتى لا تتعرض حياتهم للخطر، وضرورة الابتعاد عن مناطق جريان المياه والسيول، مشيراً إلى أهمية الوقاية الاستباقية الدائمة.

وبيّن أن المشاركة في العرض التوعوي بمسرح بحيرة ليم تضمن أيضاً عرض مختلف المعدات التي تستخدمها شرطة دبي في عمليات الإنقاذ من الدراجات المائية و«الدراجات الهوائية المُستخدمة في مناطق الشواطئ»، وسيارة «الجت كار»، ومعدات الغوص والإنقاذ والسلامة إلى جانب تعليم الأطفال كيفية استخدام هذه المعدات والتعرف عليها عن قُرب.

ولفت إلى أن المشاركة تضمنت أيضاً تحقيق أمنية عدد من الأطفال في الصعود إلى الدورية البحرية «الجت كار» الخاصة بشرطة دبي، إلى جانب تقديم عرض للأطفال باستخدام الكلاب البوليسية بالتعاون مع إدارة التفتيش الأمني K9.