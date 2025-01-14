محمد القرقاوي: النجاح الكبير لـ«قمة المليار متابع» محفز لنمو أعمالها

اختتمت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، فعاليات نسختها الثالثة، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، واستضافتها دولة الإمارات خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير، في أبراج الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقام فعاليات النسخة الرابعة من القمة خلال الفترة من 9 - 11 يناير 2026، بأجندة حافلة بالبرامج والفعاليات والأنشطة الهادفة إلى ترسيخ دولة الإمارات مركزاً عالمياً لاقتصاد صناعة المحتوى وقطاعات الإعلام الرقمي.

وتبني النسخة المقبلة من القمة على النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثالثة، التي شهدت زخماً كبيراً بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 420 متحدثاً و125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.

وحققت قمة المليار متابع في نسختها الثالثة تفاعلاً واسعاً من ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي. وجاء الوسم الخاص بالقمة #قمة_المليار_متابع (#1BillionSummit) من أعلى الوسوم متابعة حول العالم.

توجهات استراتيجية

وقال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء: «هذا النجاح الكبير الذي تواصل قمة المليار متابع تحقيقه بزيادة مضاعفة في تفاعل صناع المحتوى وأقطاب اقتصاد هذا القطاع الذي يؤدي دوراً حاسماً في تشكيل المستقبل، هو محفز لنمو أعمالها في الدورات المقبلة.

وهذه القمة التي تعتبر الأكبر عالمياً في اقتصاد صناعة المحتوى تعكس توجهاً استراتيجياً في دولة الإمارات لترسيخ قطاع اقتصادي مستدام ومليء بالفرص في هذا المجال».

وأضاف معاليه: «نجاح القمة كان نجاحاً لجميع الذين شاركونا هذا الحدث المهم والكبير، من صناع المحتوى والمؤثرين والشركات الاستثمارية والشركات الناشئة والخبراء ومنصات التواصل الكبرى. هذا الحضور العالمي الواسع كان شاهداً على التحول الجديد الذي تصنعه دولة الإمارات في ريادة هذا القطاع الاقتصادي الواعد، وقدرتها على تعزيز فرص كبيرة للجميع فيه بما تمتلكه من مقومات لا تضاهى».

ملتقى عالمي

من جانبه، قال سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات: «نجاح قمة المليار متابع في نسختها الثالثة جاء واضحاً من خلال نتائجها المهمة التي تحققت، وفي مقدمتها ترسيخ مكانة دولة الإمارات ملتقى عالمياً يجمع كل الأطراف الذي يسهمون في دفع تقدم هذا القطاع وتشكيل مستقبله وتعزيز فرصه.

كما نجحت القمة في استقطاب العدد الأكبر من الشباب من صناع المحتوى، وتفاعل الملايين منهم حول العالم مع فعالياتها، ونحن ندرك أن الشباب هم المحرك الحقيقي لمستقبل قطاع صناعة المحتوى، وهم أيضاً من نعمل على تعزيز فرصهم في اقتصاد هذا القطاع. الإمارات تهدي اليوم هذه القمة الجامعة والمؤثرة في فعالياتها لشباب العالم ومستقبلهم».

وأضاف: «استطاعت القمة تحفيز جهود جديدة وفاعلة عبر برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»، وغيره من الفعاليات التي استقطبت الداعمين من الشركات الاستثمارية، لدعم أصحاب المواهب والأفكار المبتكرة والمبدعين القادرين على إنتاج المحتوى الهادف».

نقلة نوعية

من جانبها، أكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مدير قمة المليار متابع، أن النسخة الثالثة من القمة حققت نقلة نوعية في مكانتها كأكبر ملتقى من نوعه يجمع المؤثرين وصناع المحتوى وأطراف هذا القطاع من حول العالم للحوار حول أهم قضاياه.

وكان لهذه النسخة أثر بالغ مع تبني شعار «المحتوى الهادف»، حيث حفزت أجندة الفعاليات مناقشات وأفكاراً مبتكرة، وكذلك شراكات لتشجيع إنتاج المحتوى الهادف والإيجابي الذي يحمل قيمة عالية لتنمية المجتمعات وازدهارها.