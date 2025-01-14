رؤساء شركات عالمية يستعرضون تأثير تجاربهم كصنّاع محتوى على نمو الأعمال

استعرض رؤساء تنفيذيون، خلال مشاركتهم في قمة المليار متابع 2025، تجاربهم في صناعة المحتوى، وانعكاس ذلك على أعمالهم، والتحديات التي واجهتهم لدى دخولهم هذا المجال الجديد، وتأثير ذلك في المشهد الإجمالي لاقتصاد صناعة المحتوى.

واستضافت جلسة بعنوان: «دور الرئيس التنفيذي – صانع المحتوى في تغيير مشهد الأعمال» كلاً من ماري كريستين المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «بي ذات لايف»، وتوفيق كريدية رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لمجموعة «براندز فور لس»، وميغان لايتكاب، الشريكة في شركة «سلو فينتشرز».

وذكرت ماري كريستين، صانعة المحتوى التي يتابعها أكثر من 2 مليون متابع على «إنستغرام»، وصاحبة علامة «بي ذات لايف»، أنها قررت دخول عالم صناعة المحتوى انطلاقاً من تجربة شخصية، وقالت: عندما توفي والدي متأثراً بإصابته بمرض السرطان، ثم إصابة ابني بمرض في الأمعاء، ركزت على دراسة الطب الصيني التقليدي، وبعد عامين تماثل ابني للشفاء وبعدها أطلقت علامة «بي ذات لايف»للتدريب على أسلوب الحياة الصحي.

من جانبه قال توفيق كريدية، الذي يتسم محتواه بلمسة كوميدية، ولديه أكثر من 350 ألف متابع: في البداية كنت أحاول التعريف بما أقوم به، وكيف أن تجربتنا ومفهومنا كشركة وعلامة للبيع بالتجزئة مختلفان. ودعا من يريد خوض مجال صناعة المحتوى أن يكون حقيقياً وبسيطاً، وأن يبتعد عن التشكيك في ما يقدمه.

بدورها قالت ميغان لايتكاب، التي جاءت خصيصاً من سان فرانسيسكو للمشاركة في القمة، والتي تمارس دور الموجه والمرشد للراغبين في دخول عالم الأعمال: بدأت العمل في مجال الاستثمار في «إتش بي مورغان»، بعدها لاحظت التحول في عقلية المستهلكين، والتغير في طرق ممارسة الأعمال، ومنها صناعة المحتوى.

وأشارت إلى أن صناع المحتوى يركزون على ما يريده الجمهور أو المتابعون، وهو أمر مطلوب.