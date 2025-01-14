رؤساء تنفيذيون: اقتصاد المبدعين يشهد نمواً كبيراً ويفتح آفاقاً واسعة للشباب

دبي- البيان

سلطت جلسة «إطلاق منتجات المبدعين بمليارات الدولارات»، الضوء على التحولات الكبرى في اقتصاد المبدعين، حيث ناقش رؤساء تنفيذيون أبرز الاتجاهات في تجارة المبدعين وبناء أعمال مستدامة ومستقلة.

وتحدثت جين بلاندوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة «فيميل فيوجن»، عن دور النساء في ريادة الأعمال ضمن اقتصاد المبدعين، وقالت: «نشهد اليوم عصراً جديداً تبرز فيه النساء كمبدعات ورائدات في بناء أعمال مستقلة تعتمد على المجتمعات والتواصل الفعّال».

وأشارت بلاندوس إلى أن رحلتها مع الشبكة بدأت كمجموعة على فيسبوك تقدم النصائح والمشورة المجانية لرواد الأعمال من النساء حول العالم، ومع تزايد الطلبات، قررت تحويل المبادرة إلى نموذج مدفوع يعتمد على الاشتراكات الشهرية والسنوية، ما أسهم في جعل المشروع أكثر استدامة وفاعلية.

وقالت: «المنتجات الرقمية، مثل الدورات التدريبية والمحتوى المدفوع، توفر فرصاً كبيرة لتحقيق الأرباح بهوامش عالية نظراً لعدم وجود تكاليف للمخزون أو الشحن».

من جهته، تحدث مارك فينز المؤسس والرئيس التنفيذي لقناة «بريف ويلدرنيس»، عن اللحظة التي أدرك فيها أن دور المبدع يمكن أن يتحول إلى مشروع تجاري متكامل، وقال: «التفاعل المباشر مع الجمهور وإنشاء روابط مستدامة هما المحرك الرئيس لاقتصاد المبدعين».

وأشار إلى أن المصداقية هي الأساس لنجاح أي منتج، ما دفعه إلى التوقف عن بيع منتجات لا تتماشى مع قيم علامته التجارية.

بدوره أوضح أحد خان، الرئيس التنفيذي لشركة «كاجابي»، أن تنويع مصادر الدخل هو المفتاح لتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمبدعين، وقال: «الاعتماد على منصة واحدة لم يعد كافياً، المبدعون الناجحون هم من يوسعون نطاق دخلهم ليشمل التجارة الرقمية، والشراكات المتعددة».

وأضاف خان، أن المنصات الرقمية تساعد المبدعين على تطوير منتجات مثل الدورات التدريبية المدفوعة، ما يتيح لهم تحقيق عوائد مستقرة ومستدامة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإبداعي ينمو بوتيرة سريعة، حيث أصبح المبدعون أكثر احترافية في إدارة أعمالهم، وشدد على أهمية المزج بين المنتجات الرقمية والمادية لتحقيق تنويع واستقرار مالي أكبر.