جلسة تناقش استراتيجيات استثمار صناعة المحتوى في قيادة التغيير

حضرت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، جلسة «تحويل العلامة التجارية لصانع المحتوى إلى حراك واسع» تحدث فيها إيهاب حمارنة، مدرب الحياة وخبير التمكين. وقال حمارنة، إن القيادة الحقيقية تبدأ بتحمل المسؤولية ومواجهة التحديات قبل الآخرين.

مشيراً إلى أن القادة الذين يصنعون التغيير لا يكتفون بالكلام عن التغيير، بل يبدأون التحرك أولاً بأنفسهم. وأوضح أن القادة الحقيقيين «لا ينتظرون أن تحل مشكلاتهم بالكامل قبل أن يتحركوا، بل يدركون أن التغيير يبدأ من الداخل، ومعنى القيادة ببساطة هو التوجه إلى (غابة المجهول) قبل أن يذهب إليها الآخرون». وأشار حمارنة إلى أن القيادة الحقيقية تعني مواجهة التحديات، وإيجاد حلول يمكن تقاسمها مع المجتمع، وأضاف: «القائد هو أول من يسير في الطريق، وليس أول من يتحدث عنه».