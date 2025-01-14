مقر المؤثرين ومنصة «إكس» يطلقان شراكة استراتيجية لإنتاج محتوى عالمي هادف

أعلن مقر المؤثرين في الإمارات؛ المركز الدولي الأول من نوعه على مستوى العالم، ويجمع المؤثرين من صناع المحتوى ورواد اقتصاده من مختلف الدول، عن شراكة استراتيجية مع منصة التواصل الاجتماعي العالمية «إكس» لإنتاج محتوى حصري وأصيل على منصة «إكس».

حيث تهدف هذه الشراكة التي تعتبر الأولى من نوعها عالمياً، إلى إنتاج محتوى عالمي هادف وموثوق، ويمتلك قيمة عالية، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات الرائدة مركزاً للاقتصاد الإبداعي وصناعة المحتوى، ورسالتها النبيلة في تعزيز جسور التقارب بين كل الشعوب.

وفي إطار هذه الشراكة النوعية، التي تعد باكورة مبادرات مقر المؤثرين، أطلق المقر مسابقة بقيمة 500 ألف دولار، لتحفيز صناع المحتوى على المشاركة في إنتاج محتوى حصري وهادف على منصة «إكس».

وقال بريت وايتز، الرئيس العالمي لقسم المحتوى والمواهب ومبيعات العلامات التجارية في منصة «إكس»: «تعكس الشراكة الاستراتيجية مع مقر المؤثرين الرؤى المتقاربة حول الأثر الكبير للإعلام الرقمي، ودور المحتوى الأصيل والمبتكر في نشر الرسائل الإنسانية الهادفة، وتعزيز التنوع الثقافي، ودعم التقارب بين الشعوب.

وأضاف وايتز: «تمتاز دولة الإمارات بمزيج ديناميكي غني بالتنوع الثقافي والقيم الداعمة للانفتاح، وترسيخ الأخوة الإنسانية، وهي بذلك الخيار الأمثل لهذا التعاون».

وقالت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير قمة «المليار متابع»: «هدفنا اليوم ليس فقط الاكتفاء بمواكبة مستجدات قطاع الإعلام الرقمي، بل أن تقود دولة الإمارات تطورات هذا القطاع خصوصاً على مستوى صناعة المحتوى الهادف، الذي يقدم قيمة عالية ومؤثرة في تنمية العقول، وإحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات.

مقر المؤثرين الذي يعتبر الأول عالمياً يهدف إلى ترسيخ موقع الإمارات عاصمة عالمية لصناعة المحتوى الرقمي، وهذا الهدف له رسالة واضحة في تمكين المحتوى الهادف وصناعه من المبدعين والمبتكرين، عبر دعمهم وتحفيزهم وتعزيز قدرتهم على الانتشار».

نموذج لبناء التقارب

وأضافت: «الشراكة الاستراتيجية مع منصة «إكس»، انطلاقة لمبادرات مقر المؤثرين، تأتي لأهمية هذه المنصة وانتشارها وتأثيرها على مستوى العالم، كما أنها تجسد ما أصبحت تمثله الإمارات عالمياً، من نموذج لبناء جسور التقارب والأخوة الإنسانية والتكاتف بين مختلف الدول والشعوب، إضافة إلى رسالتها النبيلة القائمة على دفع مسارات التعاون الدولي لتحقيق التنمية والازدهار والتقدم للبشرية جمعاء».

قطاع اقتصادي مستدام

وتعمل دولة الإمارات بجهود استثنائية لبناء قطاع اقتصادي خاص لصناعة المحتوى، وتعزيز اقتصاد مستدام للإعلام الرقمي في المنطقة، وترسيخ مكانتها مركزاً محورياً، يستقطب جميع الأطراف العاملة في هذا المجال من صناع المحتوى والمواهب والمبدعين.

إضافة إلى الشركات الاستثمارية والشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين، وشركات التقنية وكبرى منصات الإعلام الرقمي، حيث قطعت الإمارات خطوات فاعلة في هذا المجال عبر النجاحات المتواصلة، التي تحققها قمة «المليار متابع»، إضافة إلى إطلاقها مقر المؤثرين الأول من نوعه في العالم.