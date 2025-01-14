لطيفة بنت محمد: جائزة «قمة المليار» تجسد التزام الإمارات بدعم وتمكين صنّاع المحتوى

كرّمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة المليار متابع 2025، صانع المحتوى سايمون سكويب من المملكة المتحدة بجائزة قمة المليار متابع، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، والبالغة قيمتها مليون دولار، التي تعدّ أكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف، وتهدف إلى تشجيع صناع المحتوى الذين يترك محتواهم بصمة إيجابية، ويغير المجتمعات نحو الأفضل، ويصنع أجيالاً تبني مستقبلاً أعظم، ويؤثر في صناعة العقول، ويقرب الشعوب من بعضها بعضاً، ويرسخ قيم التراحم والتعاطف بين البشر.

أفكار نوعية

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن جائزة قمة المليار متابع تجسد التزام دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير بيئة مناسبة للمبدعين والمبتكرين ودعم صناع المحتوى وتمكينهم من إيصال رسائلهم الملهمة إلى العالم.

وأضافت سموها: «تؤدي صناعة المحتوى الهادف دوراً حيوياً في التأثير الإيجابي في المجتمعات وتحفيز التفكير الإبداعي. وفخورون باحتضان المبادرات المبتكرة التي تشجّع صناع المحتوى من مختلف التخصصات على تقديم أفكار نوعية تسهم في خدمة الإنسانية وإحداث فرق حقيقي ودائم في حياة الأفراد والمجتمعات حول العالم».

وأعربت سموها عن سعادتها بما حققته قمة المليار متابع من نجاح في استقطاب أكثر من 15 ألف محتوى ومؤثر، وكبرى منصات التواصل الاجتماعي العالمية، وهو ما يعكس المكانة المرموقة التي أصبحت تحظى بها القمة على مستوى العالم، ودورها البارز في تحقيق التميز في صناعة المحتوى وتطوير هذا القطاع الواعد.

دعم المشاريع الاجتماعية

ويأتي فوز صانع المحتوى سايمون سكويب بهذه الجائزة، لجهوده في تسخير محتواه لمساعدة الناس في تحقيق أحلامهم، وليثبت أن الإرادة القوية تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الآخرين، مركزاً على تحفيز قادة المستقبل، ودعم المشاريع الاجتماعية التي تعالج القضايا العالمية. ويحظى سايمون بمتابعة أكثر من 9 ملايين متابع على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وسايمون سكويب هو رائد أعمال بريطاني، ومتحدث ملهم، أسس أول شركة له تعمل في مجال البستنة، بعد أن ترك المدرسة وهو في سن الـ15 عاماً، وسافر بعدها إلى الصين لتطوير أعماله، حيث أسس شركة «Fluids» بجانب استثماراته في العديد من الشركات الأخرى.

وتحوّل سكويب إلى العالم الرقمي وأسس منصته الإلكترونية «HelpBnk»، التي يقدم من خلالها نصائح واستشارات تجارية مجانية، وهي عبارة عن منصة تساعد الناس على تعلم كيفية بدء الأعمال التجارية وتوسيع نطاقها مجاناً، والمساعدة في تحقيق وجني الأرباح.

لجنة تحكيم متخصصة

وتم اختيار صانع المحتوى سايمون سكويب من قبل لجنة تحكيم متخصصة تضم خبراء ومؤثرين ومستشارين عالميين، وهم صانع المحتوى أحمد الغندور، سفير النسخة الثالثة للقمة، وصانعة المحتوى براجاكتا كولي، سفيرة النسخة الثالثة للقمة، وصانع المحتوى زاكري ديرينيوسك، وصانع المحتوى أمين إمنير، الفائز بلقب صانع الأمل للعام 2024، وصانع المحتوى حسن سليمان أحمد، المعروف باسم «أبو فلة».

وكانت قمة المليار متابع قد أعلنت عن استقبال جائزتها أكثر من 16 ألف مشاركة من صانعي محتوى يمثلون نحو 190 دولة خلال 3 أسابيع، واشترطت للتقدم للجائزة أن يكون المحتوى مبتكراً وأصلياً وغير منقول عن مصادر أخرى.

وأن يكون متخصصاً في موضوع محدد، وأن يكون ملتزماً ويتوافق مع معايير وسياسات منصات التواصل الاجتماعي، ويلتزم بأخلاقيات وضوابط المجتمعات ومعايير الجودة والتصميم، وأن يحقق المحتوى تفاعلاً ومشاركات لدى شريحة كبيرة من المتابعين، وأن يحدث تأثيراً إيجابياً في المجتمع.